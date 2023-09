Sardegna, incidente stradale a San Gavino: morto 39enne

(Adnkronos) – È un operaio di 39 anni l'ennesima vittima sulle strade della Sardegna, morto nella notte in un incidente. Erano le 4 del mattino quando l'uomo era a bordo della sua Opel Corsa e stava percorrendo la Statale 197, in direzione San Gavino (Sud Sardegna). Forse ha avuto un colpo di sonno, di sicuro ha perso il controllo del mezzo. Ha invaso la corsia opposta e l'auto ha finito la corsa contro il guardrail. L'impatto è stato violento ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i volontari del 118 di San Gavino e i carabinieri di Sanluri, ma per il 39enne non c'è stato niente da fare. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

