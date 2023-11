Sardegna, prende a testate prof. che aveva rimproverato figlio

(Adnkronos) – Ha rimproverato uno studente distratto, ricevendo in cambio insulti. Poi il ragazzino è uscito dalla classe ed è andato a chiamare il padre. L'uomo si è presentato all'ingresso della scuola e ha colpito con una testata il professore di matematica. L'episodio è accaduto ieri mattina all'istituto Alberghiero di Arbus, nel Sud Sardegna. Il docente, il 56enne Pierpaolo Scanu, è finito al Pronto soccorso di San Gavino dove gli sono stati assegnati 15 giorni di prognosi. Anche il genitore-aggressore si è presentato al Pronto soccorso, ma non ci sarebbe stato bisogno di alcun intervento. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Villacidro, l'aggressore sarà denunciato per lesioni e minacce a incaricato di pubblico servizio e interruzione dello stesso servizio. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

