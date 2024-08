Sbrinare il Freezer, con questo trucco è una passeggiata | Stai attento a un solo dettaglio: se ti scordi devi buttarlo

Un frigorifero di qualità non può prescindere da un freezer efficiente. I problemi di eccessivo accumulo di ghiaccio si possono risolvere

Da sempre il frigorifero è senza dubbio l’elettrodomestico più importante, insieme alla lavatrice, presente nella nostra casa. È quello grazie al quale possiamo conservare cibi di tutti, ma per farlo al meglio è necessario acquistarne uno di grande qualità.

Capienza, efficienza e resistenza nel tempo sono le principali caratteristiche che un buon frigorifero deve avere. Prima di comprarlo dobbiamo dunque verificare che questi tre requisiti siano soddisfatti. Ce n’è in realtà anche un quarto ed è tutt’altro che irrilevante.

Parliamo del freezer, il vano necessario a congelare gli alimenti che in genere si trova agli ultimi piani del frigorifero. Fino a qualche anno fa i freezer soffrivano di un problema che alla lunga ne limitavano l’uso: la formazione di grandi quantità di ghiaccio al loro interno.

A quel punto era necessario ricorrere allo sbrinamento per eliminare il ghiaccio in eccesso, rimuovendolo manualmente o sciogliendolo direttamente al suo interno. Negli ultimi anni grazie al progresso tecnologico i reparti freezer dei frigoriferi sono diventati più efficienti e molto meno inclini all’accumulo di ghiaccio.

Sbrinare il freezer, quai a non procedere così: è molto facile

Il problema del congelamento però non è stato risolto e ogni qualvolta si verifichi non possiamo non risolverlo, possibilmente in tempi brevi. In primis dobbiamo fare conto sulla prevenzione, perché come al solito prevenire è meglio che curare.

Un primo semplice accorgimento consiste nel ridurre al minimo indispensabile l’apertura del freezer stesso così da evitare la formazione del ghiaccio. Ogni volta che accade infatti l’aria calda e umida entra all’interno, condensandosi sulle superfici fredde e formando ghiaccio. Ergo si consiglia di aprire il congelatore solo quando strettamente necessario e di richiuderlo quanto prima.

Sbrinare il freezer, con questo attrezzo il ghiaccio sarà sconfitto: di che si tratta

Se il ghiaccio all’interno del freezer si formerà è opportuno procedere allo scongelamento manuale, scollegando il freezer dalla corrente per svuotarlo completamente. Per ottenere un risultato apprezzabile si deve fare ricorso a un raschietto di plastica per rimuovere con calma i pezzi più grandi.

Guai, viceversa, a utilizzare strumenti metallici in grado di danneggiare una volta per tutte le pareti interne del freezer. Il raschietto di plastica è sicuro e consente di lavorare senza rovinare l’elettrodomestico.