Scaglia (Syngenta), ‘solidali con persone coinvolte nel dramma’

(Adnkronos) – “Quello che ha colpito l’Emilia-Romagna è un altro degli eventi drammatici che stanno colpendo il Pianeta. Noi siamo molto solidali e vicini a tutte le persone che sono state coinvolte in questo dramma. Abbiamo colleghi che hanno dovuto evacuare con l’elicottero per mettersi al riparo con le proprie famiglie, quindi sentiamo ancora più vicina questa emergenza poiché la viviamo anche all’interno della nostra azienda”. Lo ha detto Massimo Scaglia, amministratore delegato di Syngenta Italia, commentando il disastro avvenuto in Emilia-Romagna e provocato dal maltempo, a margine dell’evento “Open Science – salute del suolo, cambiamento climatico e produttività agricola: parliamo di agricoltura rigenerativa”, che fa parte del progetto dell’azienda “Open Science” e si è svolto in occasione della settima edizione del Mantova Food&Science Festival, organizzato da Confagricoltura Mantova. “È importante che chi ha la possibilità di dare delle risposte complete e concrete lo faccia – ha concluso Scaglia – Il governo si sta muovendo in questo senso e noi, come tutto il comparto agricolo, sono sicuro che faremo la nostra parte per limitare l’impatto e provvedere ad una ricostruzione più rapida possibile”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata