Scegli un colore tra questi e scoprirai il tuo lato DARK | Il test non mente, anche i dottori lo confermano da sempre

Se vuoi conoscere qualcosa in più su di te mettiti alla prova con il test visivo. Il risultato potrebbe sorprenderti.

Ognuno di noi ha delle caratteristiche personali che si rivelano in maniera istintiva e inconsapevole. Il quiz dei colori può aiutarti a farle emergere.

Qui l’armocromia non c’entra nulla: è la tua anima a parlare. Apri gli occhi e il cuore.

Non si tratta di far risaltare colori, abiti trucco e make up, ma di capire cosa suggerisce sul tuo carattere l’attrazione che un colore esercita sulla tua personalità.

Scopri che cosa si cela dietro la scelta, apparentemente casuale, dei colori. In bocca al lupo!

Test visivo, scegli un colore e scopri chi sei

Questo gioco prende spunto dal Test di Lüscher, che, come si legge anche sul sito web www.altaformazionemusicale.it, è un test psicologico. Il nostro test visivo però è un passatempo divertente che può aiutarti a scoprire parti di te ancora inedite. Come vedi, in alto c’è un immagine che rappresenta dei colori. Assomiglia alla tavolozza di un pittore, impegnato a creare un’opera d’arte utilizzando pennelli e acquerelli. In questo test però la vera arte è quella di riuscire a interpretare se stessi.

Prova a osservare bene l’illustrazione e scegli una delle tonalità rappresentate. Non cercare di condizionare il risultato, lasciati guidare dal tuo istinto. Non devi selezionare il colore che preferisci nell’abbigliamento o nel make up, negli accessori o negli arredi di casa. Devi dire a te stesso qual è il colore da cui sei più attratto. Una volta che avrai deciso vai a leggere il paragrafo successivo che contiene la risposta che stai cercando. In bocca al lupo!

Soluzione, la tua personalità in base alla tonalità scelta

Se hai scelto il colore Blu oppure l’azzurro, vuol dire che sei una persona razionale, a tratti potresti rischiare di apparire fin troppo freddo. Se hai optato per una delle nuance dell’Arancione, allora tu senza alcun dubbio senti di essere un leader, uno spirito guida. Sei solare e rappresenti un punto di riferimento per tutti coloro che ti circondano. Se invece hai preferito il Viola sei alla ricerca della calma, questo colore, come il rosa attrae chi spera di trovare un equilibrio.

Se hai scelto il colore Giallo, di certo sei tranquillo e sicuro di te. Ti senti pieno di energie positive. Infine, se la tua scelta è ricaduta sul Verde, allora potrebbe voler dire che hai voglia di trovare il tuo posto nel mondo o hai bisogno di intraprendere un cambiamento importante.