Scheletro in parco a Roma, Procura dispone maxi perizia: anche esame Dna

(Adnkronos) – La Procura di Roma disporrà una maxi consulenza tecnica sullo scheletro

trovato sabato scorso durante alcuni lavori con un escavatore all'interno di un parco nella zona del Pigneto, a Roma. I resti apparterrebbero a una donna di circa 30 anni. I pm capitolini affideranno agli specialisti accertamenti per cercare di stabilire data e causa della morte. Verifiche, tra cui l'esame del Dna, saranno affidate anche ai carabinieri del Ris e parallelamente i militari dell'Arma della Compagnia di piazza Dante controlleranno la banca dati delle persone scomparse a partire dal 2020. A un primo accertamento, lo scheletro, trovato in via Ettore Fieramosca 114 in un terreno di proprietà di Ferrovie dello Stato durante una pulizia con un escavatore, era lì, in un canale di scolo, da circa un anno. Dopo il ritrovamento dello scheletro, con addosso una catenina, i pm di Ancona hanno annunciato l'intenzione di volere contattare i colleghi capitolini per valutare se i resti possano appartenere ad Andreea Rabciuc, la 28enne romena scomparsa nelle campagne di Montecarotto il 12 marzo 2022, dopo una lite con il fidanzato.

