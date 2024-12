Schifezze su schifezze, ora basta | Pier Silvio ha sentito tutto: guai in arrivo per il GF di Signorini

Brutte notizie per il Grande Fratello, Alfonso Signorini nell’occhio del ciclone. Ecco cosa sta accadendo.

Il Grande Fratello anche quest’anno sta regalando al suo pubblico puntate ricche di colpi scena e non solo. In particolare, ad emergere sono le tante dinamiche amorose.

Dopo l’uscita inaspettata di Federica Petagna è rimasto all’interno della casa il suo ex Alfonso D’Apice, addirittura votato dai coinquilini come il preferito.

Nel frattempo anche la storia nata tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, tra alti e bassi, continua ad appassionare i telespettatori. I due, pare proprio che abbiano chiarito dopo le ultime incomprensioni.

Ora però, a finire al centro dell’attenzione sono altri due protagonisti del GF ed in particolare le parole di uno dei due che non sono affatto piaciute ai vertici Mediaset.

Grande Fratello, tra litigi e amori

L’ultima puntata del 16 dicembre è stata piuttosto movimentata. Scontri, chiarimenti e anche nuovi ingressi non sono affatto mancati.

Alfonso Signorini, in particolare, è partito concentrandosi proprio su una querelle che ha fatto discutere molto in questi giorni e che ha diviso anche la casa. Parole forti che non sono passate di certo inosservate.

Volano accuse al Grande Fratello

Come riporta lanostratv.it, la discussione accesa avvenuta nell’ultima puntata ha riguardato Luca Calavani e Jessica Morlacchi. La loro amicizia è finita in crisi dopo che l’attore toscano ha deciso di avvicinarsi a Helena Prestes. A tal proposito, il conduttore del reality ha mandato in onda una clip in cui Calvani ha utilizzato parole forti contro la cantante. E’ qui, che la Morlacchi non ha perso tempo per contraccambiare il colpo e lanciare una bella frecciata al compagno dell’attore toscano, insinuando che tra loro sotto le coperte c’è stata una vicinanza molto “stretta”. A quel punto Signorini ha quindi chiesto se c’è stato qualcosa di più tra loro.

Calvani però ha negato tirando in mezzo le Non è la Rai, visto che la Morlacchi ha messo loro al corrente di tutto: “Mi stupisce Pamela e Ilaria e tutta questa cosa…” . La cantante l’ha allora gelato nella maniera più assoluta: “Lascia stare Pamela e Ilaria e pensa alle schifezze che hai detto tu…”. Tuttavia, Luca Calvani ha rimandato al mittente le accuse mosse nei suoi confronti dalla concorrente ribadendo che è stato semplicemente frainteso. Non sono mancati i dubbi del presentatore che ancora non ci vede chiaro sulla situazione, il quale ritiene che Jessica si sia un pò trattenuta non dicendo tutta la verità. Questo pensiero però non è stato accolto bene da Calvani che perdendo la pazienza ha affermato che in questo modo Signorini facesse credere qualcosa che non è. Come staranno davvero le cose tra noi? Si è trattato di un semplice fraintendo o c’è davvero qualcosa di più?!