Schlein: “Meloni? Invece di attaccare Repubblica pensi a sanità pubblica”

(Adnkronos) – "Anziché occuparsi di attaccare la stampa come sta facendo con Repubblica, a cui va la nostra solidarietà", la presidente del Consiglio Giorgia Meloni "dovrebbe occuparsi dei problemi concreti di questo Paese. Noi continueremo a insistere sulla sanità pubblica. Sui territori questa è la prima preoccupazione, soprattutto tra gli anziani che vedono liste di attesa di due o tre anni per una visita specialistica". Così Elly Schlein ai cronisti alla Camera dopo il question time dove la segretaria del Pd è stata protagonista di un botta e risposta con la premier. "Insistiamo sulla mancanza di personale perché è assurdo che il governo pensi di abbattere le liste attesa chiedendo a un personale già stremato di lavorare di più. E insistiamo sullo sblocco delle assunzioni". Quella della destra è "un modo silenzioso per smantellare la sanità pubblica, è a rischio la tenuta del sistema sanitario nazionale". "Meloni si occupi di questo, specie pera che con l'approvazione autonomia ieri al Senato ci saranno conseguenze devastanti. Il nome può apparire tecnico ma qui si tratta di incidere sul'accesso ai servizi fondamentali, a partire dalla salute, e si divide ulteriormente aumentando i divari. Non è questo il futuro che vogliamo per il Paese. Non c'è riscatto per Italia se non c’è riscatto del Sud" —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

