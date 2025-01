Sci, a Campo Felice prende il via la stagione agonistica 2025 con la 1a gara dell’anno

Finalmente si torna in pista. Domenica a Campo Felice (provincia dell’Aquila) prende ufficialmente il via il calendario agonistico del Comitato Regionale Lazio – Sardegna della Federazione Italiana Sport Invernali. In programma il II° Trofeo Caffè Cialdoro aperto a tutte le categorie e organizzato dallo Sci Club Livata in collaborazione con lo stesso comitato laziale. Cresce l’attesa per il primo vernissage dell’anno.

Atleti, allenatori, skiman affilano le lamine e sciolinano gli attrezzi per il gran debutto. C’è tanta curiosità per testare il duro lavoro fatto fino ad oggi. Al cancelletto di partenza sono previsti tutti i migliori sciatori del Lazio impegnati nel primo vero test stagionale.

Molti atleti sono attesi anche da tutte le regioni del Centro Italia a conferma del grande desiderio di tornare alle gare. La manifestazione sarà incentrata sullo slalom speciale che si disputerà in due manches domenica mattina sulla pista Leone che il personale della Campo Felice in questi giorni ha preparato con grande cura per garantire lo svolgimento della manifestazione.

“Come sempre c’è molta attesa per l’apertura ufficiale della stagione agonistica- ha spiegato il presidente. Franco Malci dello Sci Club Livata che organizza l’evento – considerando che si tratta della prima gara del nuovo anno ci aspettiamo numerosi partecipanti. Molti di questi ragazzi si sono allenati duramente in estate sui ghiacciai e poi sulle piste del Centro e Nord Italia. L’attesa è finita e il desiderio di sci è veramente grande. Un sincero ringraziamento alla Campo Felice Impianti che consente lo svolgimento dell’evento“.

La stazione abruzzese, che è stata presa d’assalto da migliaia di appassionati durante le festività natalizie, inaugura così domenica il lungo tour de force stagionale che avrà come clou i Campionati Italiani “Children” di metà marzo.

Gianluca Montebelli