Sci, sulle nevi di Campo Felice è la giornata dei fratelli reatini Ranalli dello S.C. Livata

Il II° Trofeo Caffè Cialdoro ha inaugurato il calendario agonistico del Comitato Regionale Lazio – Sardegna. Sulla pista Leone di Campo Felice (Aq) circa centocinquanta atleti hanno preso parte al primo vero test stagionale, uno slalom speciale articolato su due manches. L’evento organizzato dallo Sci Club Livata si è disputato in una fredda giornata tipicamente invernale. In palio i primi punti importanti per le varie classifiche regionali e utili a garantirsi una prestigiosa convocazione ai campionati nazionali di categoria.

Ecco i primi verdetti

Ad aprire le danze sono state le categorie ragazzi e allievi, con i migliori, che proprio qui a Campo Felice a metà marzo si giocheranno le loro chances ai tricolori di categoria. Tra i pali stretti si sono imposti tra gli allievi i fratelli reatini Ranalli dello S.C. Livata: Maria Vittoria (53″85) ha preceduto le compagne di team Lavinia Sambuco (55″17) e Gaia Esposito (56″30).

Alessandro Ranalli ha preceduto di 52 centesimi Alessandro Buono (S.C. Terminillo) e Roberto Benvenuto anche lui del Livata. Nella categoria Ragazzi successo in campo femminile per Lucrezia Sticca (SC Terminillo) davanti a Ludovica Conti (S.C. Orsello) e Martina Vasselli (MM Crew Ski) e di Alfredo Nanni (MM Crew Ski) in campo maschile.

Alle sue spalle Riccardo Scisciani (S.C. Sarnano JAST) e Giorgio Sant’Andrea (Snow Side Team). En plein di successi per l’MM Crew SKI di Guarcino tra i “Giovani” grazie ai successi di Chiara Bracaglia tra le donne e del campione italiano di combinata allievi Andrea Piccone al suo battesimo nella nuova categoria. Tra i senior successo per l’atleta del Livata Matteo Boccacci.

Alessandro e Maria Vittoria Ranalli

Protagonisti assoluti del trofeo Caffè Cialdoro i fratelli Alessandro (classe 2009) e Maria Vittoria Ranalli (2010), reatini di nascita e alfieri dello Sci Club Livata, società organizzatrice della gara, che hanno messo in fila tutti gli avversari nella categoria Under 16.

“E’ stata una bellissima gara – ha sottolineato Alessandro ancora con gli sci ai piedi – organizzata molto bene. Gareggio sempre molto volentieri a Campo Felice. Sono contento della mia prestazione, propedeutica al proseguo della stagione nella quale miro a entrare tra i primi dieci assoluti a livello nazionale della mia categoria. Gli obiettivi di questa stagione sono quelli di conquistare il titolo italiano e poi il Pinocchio, manifestazione a cui tengo molto. Colgo l’occasione per ringraziare il mio sci club per il sostegno che mi permette di esprimere le mie qualità e di sciare a questi livelli “.

Alessandro Ranalli – Campo Felice

Gli fa eco la sorella Maria Vittoria.

“Le eccellenti condizioni della neve mi hanno permesso di fare la performance che cercavo. Ho potuto testare la mia forma e sono molto soddisfatta. Le mie aspettative per la stagione sono alte e grazie ai miei tecnici, che mi spronano e mi preparano al meglio, spero che i risultati siano pari alle aspettative. Mio fratello ? lui è molto forte ed è un esempio per me. Uno sprone per arrivare ai suoi livelli “.

Alla fine delle gare il presidente del Comitato regionale Fisi Lazio e Sardegna Andrea Ruggeri ha espresso tutta la sua soddisfazione per la manifestazione.

“Tanta partecipazione, con atleti provenienti anche da altre regioni, e il livello tecnico sicuramente molto alto, hanno ripagato i tanti sforzi organizzativi di questi giorni. Devo ovviamente plaudire i ragazzi del nostro Comitato per quanto hanno dimostrato in pista, e lo sci club Livata per la perfetta cura di ogni dettaglio. La sinergia fra il CLS e le società è alla base dei successi organizzativi dei quali, non da oggi, possiamo andare fieri “.

Gianluca Montebello