Sciagura Rai, il malore improvviso gli ha strappato la vita | Fiume di condoglianze per un volto amatissimo

Lutto per un noto volto della grande emittente una notizia che ha lasciato tutti senza parole. I dettagli dell’accaduto

Una grande emittente che ogni giorno grazie al suo variegato palinsesto riesce sempre a lasciare tanti telespettatori entusiasti: la Rai. Oggi è il primo polo televisivo in Italia oltre ad essere una delle più grandi aziende di comunicazione d’Europa, il quinto gruppo televisivo del continente.

Nata nel 1954, si è evoluta in maniera notevole favorendo la radiotelevisione italiana e offrendo al pubblico a casa sempre tantissime trasmissioni capaci di essere sempre vicine ai bisogni della popolazione.

Numerosi i programmi che hanno fatto la storia della Tv giusto per citarne qualcuno troviamo Carosello, Carràmba! Che Sorpresa, Domenica In, Ballando con le Stelle, ecc.

I tanti programmi proposti ai cittadini sanno sempre come arrivare dritto al loro cuore, grazie agli attori, ai conduttori e a tutte le persone che ogni giorno si impegnano per la loro realizzazione. E’ proprio per questo, che quando arrivano delle brutte notizie come quella arrivata di recente, è davvero un lutto per tutti. Scopriamo cosa è successo nei prossimi paragrafi.

Lutto improvviso per un volto Rai,

E’ attraverso la pagina social di Un posto al Sole che è stata annunciata una notizia che nessuno avrebbe voluto sentire. La perdita di questa volto ha sconvolto davvero tutti. “In questo giorno così triste, tutti noi ci uniamo al dolore della famiglia di Vittorio Colnaghi“, si legge sulla pagina. Poi ancora, il post continua: “Purtroppo questa notte capitano di Upas Libero Un Posto Al Sole ha lasciato questa terra per un problema cardiaco. Questo è uno di quegli annunci che mai avremmo voluto dare. Vittorio era una persona così allegra e rispettosa”.

Sono in tantissimi a ricordarlo per essere stato l’amministratore del gruppo Upas Libero su Facebook, amatissimo dalla community italiana. Vittorio infatti, si dedicava, a fare grandi riassunti di ogni puntata, e così faceva per diverse fiction di stampo partenopeo. Upas Libero per chi non lo sapesse è un gruppo seguito da più di 15 mila membri appassionati di Un Posto al Sole, come dice l’acronimo del nome della pagina. Ed è proprio quest’ultima che oggi riporta una scritta come immagine di copertina: “Rip Vittorio”, in segno di lutto per la perdita del fedelissimo amministratore.

Numerosi messaggi di affetto

I messaggi di affetto sono stati davvero tantissimi, tutti hanno espresso la loro in vicinanza alla famiglia di Vittorio Colnaghi. Durante i lunghi anni di attività ha avuto modo di conoscere anche tanti attori, i quali hanno espresso un messaggio di cordoglio in questa triste giornata.

“Caro Vittorio, in ricordo dei pochi momenti rubati trascorsi insieme” si legge sui social in un post di Riccardo Polizzi Carbonelli: “alle nostre chiacchierate, le nostre risate, al Tuo buonumore, alla passione e creatività che impiegaVi nel sostenere Un posto al sole, assieme agli altri Gruppi, con il Tuo,Unico,“Upas Libero”! Grazie per TUTTO!”.