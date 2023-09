Scintille a ‘Otto e mezzo’ tra Giannini e Calenda – Video

(Adnkronos) – Battibecco a Otto e Mezzo tra il leader di Azione Carlo Calenda e il direttore de La Stampa Massimo Giannini. Quando il giornalista ha fatto notare all'ex ministro dello Sviluppo economico come il suo partito si attesti intorno al 4% nei sondaggi, Calenda ha replicato: "L'ultima volta che mi hanno dato al 4%, poi ho preso l'8%". Poi il fondatore di Azione ha rincarato: "Il fatto di avere il 4% non cambia la qualità dei contenuti, esattamente come non cambia il fatto che il suo giornale venda 50mila copie in meno di quello che faceva cinque anni fa". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata