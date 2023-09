Scioperi oggi 29 settembre, protesta al via: disagi e voli cancellati

(Adnkronos) – Dagli aeroporti agli appalti ferroviari, sono scattati oggi 29 settembre 2023 gli scioperi dei trasporti. E' il comparto del trasporto aereo quello più colpito dalla protesta con lo stop dei lavoratori dell'handling aeroportuale e degli assistenti di volo di EasyJet. L'astensione dal lavoro degli addetti dell'handling, ridotta da 24 a 4 ore con la precettazione disposta dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, scatta alle 13 per durare fino alle ore 17 Lo sciopero, indetto da a Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Uilt Uil, Cub, Flai, Usb e Ugl Trasporto Aereo, ha ripercussioni sull'operativo delle compagnie aeree che si sono viste costrette a cancellare dei voli. Ita, ad esempio, ha soppresso 73 voli nazionali, di cui 68 previsti per la giornata del 29 settembre 2023. I voli internazionali restano operativi. Ita ha attivato il piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 31% riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero. Scioperano anche gli assistenti di volo di EasyJet che incrociano e braccia sempre dalle 13 scatta lo sciopero di 4 ore degli assistenti di volo. È in corso anche lo sciopero di 4 ore dei lavoratori degli appalti ferroviari. La protesta interessa metà turno di lavoro degli addetti gli addetti degli appalti impiegati nella pulizia di treni e stazioni, nella ristorazione a bordo treno, nell’accompagnamento sui treni notte e nelle attività di piccola manutenzione. La protesta non si ripercuote sulla circolazione ferroviaria. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Salpas Orsa chiedono "l’adeguamento economico del buono pasto con il riconoscimento dell’importo massimo defiscalizzato come previsto dalla Legge di Bilancio 2020”. Tram, autobus e metropolitane sono oggi regolari. Salvini nei giorni scorsi ha ridotto a 4 ore lo sciopero di 24 ore indetto dall'Usb. La sigla sindacale ha però deciso di rinviare lo sciopero al 9 ottobre prossimo confermando che sarà di 24 ore. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata