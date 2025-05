Scioperi trasporti giugno 2025: treni, aerei e TPL a rischio in tutta Italia

Un mese difficile per chi viaggia: tutte le date da conoscere

Giugno 2025 si apre con un calendario fittissimo di scioperi nei trasporti, tra agitazioni locali e nazionali che coinvolgono treni, aerei, trasporto pubblico locale e autostrade. I disagi interesseranno ogni settore della mobilità, con impatti significativi soprattutto nelle giornate centrali del mese, in particolare il 13 e il 20 giugno.

Viaggiare nel mese di giugno richiederà attenzione e programmazione, perché le mobilitazioni sono distribuite praticamente su ogni settimana, con incroci tra diverse sigle sindacali e ambiti di competenza. Di seguito, un riepilogo dettagliato, aggiornato e suddiviso per giornate chiave.

1–3 giugno: primi scioperi nel trasporto locale e ferroviario

1 giugno : sciopero di 24 ore del personale AMT di Genova , indetto da CUB Trasporti. Servizi garantiti solo nelle fasce protette.

: sciopero di 24 ore del , indetto da CUB Trasporti. Servizi garantiti solo nelle fasce protette. 3 giugno : stop di 23 ore nel settore ferroviario su scala nazionale, coinvolti i lavoratori RFI (impianti manutenzione infrastrutture) con doppia proclamazione: COBAS Lavoro Privato e Assemblea Nazionale Lavoratori.

: stop di su scala nazionale, coinvolti i lavoratori RFI (impianti manutenzione infrastrutture) con doppia proclamazione: COBAS Lavoro Privato e Assemblea Nazionale Lavoratori. Sempre il 3 giugno, sciopero di 4 ore in Sardegna (ARST) a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano.

4–9 giugno: disagi estesi tra ferrovie e autolinee

4–5 giugno : 24 ore di sciopero nel trasporto merci ferroviario da parte di GTS Rail (inizio ore 16.01 del 4, termine ore 16.00 del 5).

: 24 ore di sciopero nel da parte di GTS Rail (inizio ore 16.01 del 4, termine ore 16.00 del 5). 4 giugno : mobilitazione di 4 ore per Autolinee Toscane (Firenze, Pistoia, Prato), orario 17.30–21.30.

: mobilitazione di (Firenze, Pistoia, Prato), orario 17.30–21.30. 6 giugno : TPL fermo a Bolzano per 24 ore (personale SAD).

: TPL fermo a Bolzano per 24 ore (personale SAD). 9 giugno : giornata critica con scioperi in: La Spezia (ATC): 4 ore, 11.00–15.00; trasporto merci nazionale : coinvolti Captrain Italia e Medway Italia, con fermo di 8 ore (16.00–23.59).

: giornata critica con scioperi in:

13 giugno: giornata nera per il trasporto aereo

Sciopero nazionale del personale aeroportuale (handling, logistica, indotto): dalle 13.00 alle 17.00 , con adesione di CUB Trasporti e altri sindacati.

(handling, logistica, indotto): dalle , con adesione di CUB Trasporti e altri sindacati. Autisti SEA (aeroporti di Milano Linate e Malpensa) in sciopero per 24 ore.

in sciopero per 24 ore. Possibili ritardi, cancellazioni e limitazioni operative nei principali scali italiani.

14–17 giugno: ancora disagi su rotaia e TPL

14–15 giugno : sciopero RFI in Sardegna , 24 ore da sabato sera (21.00) a domenica (20.59).

: sciopero , 24 ore da sabato sera (21.00) a domenica (20.59). 15 giugno : TPL in sciopero a Napoli (ANM, 12.45–16.45); agitazioni Trenitalia in Piemonte e Valle d’Aosta (vendita e personale mobile, 03.00 del 15 alle 02.00 del 16).

: 16–17 giugno: personale Trenord in Lombardia in sciopero per 23 ore (03.00 del 16 alle 02.00 del 17).

19–20 giugno: trasporti a rischio in tutta Italia

Sciopero generale proclamato da USB, CUB, SGB e SBM per l’intera giornata del 20, che coinvolge settori pubblici e privati .

proclamato da USB, CUB, SGB e SBM per l’intera giornata del 20, che coinvolge . Treni fermi dalle 21.00 del 19 alle 21.00 del 20.

dalle 21.00 del 19 alle 21.00 del 20. Autostrade : stop del personale dalle 22.00 del 19 alle 22.00 del 20.

: stop del personale dalle 22.00 del 19 alle 22.00 del 20. Disagi anche nel comparto aereo, con sciopero di 24 ore del personale delle aziende handling a livello nazionale .

. Situazione critica anche a Venezia: personale Aviation Services in sciopero 24 ore.

Cosa fare: consigli pratici per viaggiare a giugno

Il mese si configura come uno dei più complessi per la mobilità in Italia. Per chi deve viaggiare, specialmente in treno o in aereo, è essenziale:

Controllare in tempo reale gli aggiornamenti su siti ufficiali (Trenitalia, Italo, ENAC, compagnie aeree).

gli aggiornamenti su siti ufficiali (Trenitalia, Italo, ENAC, compagnie aeree). Monitorare le fasce orarie di garanzia , pubblicate a ridosso degli scioperi.

, pubblicate a ridosso degli scioperi. Prevedere itinerari alternativi e margini di tempo più ampi per coincidenze e imprevisti.

e margini di tempo più ampi per coincidenze e imprevisti. In caso di viaggi programmati nelle giornate del 13 e 20 giugno, valutare l’eventuale anticipo o posticipo delle partenze.

Giugno 2025, una mobilità frammentata

Con quasi ogni settimana segnata da proteste e mobilitazioni, il panorama dei trasporti italiani si presenta frammentato e instabile. Lo sciopero resta uno strumento legittimo di rivendicazione sindacale, ma l'impatto sull'utenza — in particolare in estate e in corrispondenza con eventi come il Giubileo — solleva interrogativi sulla tenuta dei servizi essenziali.

Per ora, una sola certezza: chi si sposta a giugno dovrà informarsi con puntualità, adattarsi velocemente e viaggiare con flessibilità.

