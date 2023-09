Sciopero 18 settembre 2023, stop bus e metro per 24 ore: le info su Roma

(Adnkronos) – Sciopero dei mezzi lunedì 18 settembre. Lo stop, nazionale, avrà una durata di 24 ore: a rischio bus e metro. A proclamare lo sciopero degli autoferrotramvieri sono Faisa Confail e Cobas Lavoro privato. Durante lo stop, quindi, il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge. Di seguito, le modalità dello sciopero su Roma. Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l'intera rete Atac e l'intera rete RomaTpl. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. -Dalla notte del 17 settembre NON GARANTITO il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per "n"). E' invece GARANTITO il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl. Il 18 settembre GARANTITE le corse sull'intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00, mentre è NON GARANTITO il servizio sull'intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno. NON GARANTITE anche le corse della linea bus sostitutiva MA previste dopo le ore 20.00; le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl. Nella notte tra il 18 e il 19 settembre GARANTITO il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per "n"). NON GARANTITE invece dopo le ore 24, le linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte; le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e quelle delle linee 314-404-444 della società RomaTpl. Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale Durante lo sciopero non garantito il servizio delle biglietterie; i parcheggi di interscambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione. Utilizzate i canali on-line di acquisto e gestione abbonamenti https://www.atac.roma.it/biglietti-e-abbonamenti. Le motivazioni principali poste alla base della Faisa Confail: aumento del costo della vita in atto, perdita del potere di acquisto, la sicurezza sul lavoro, l'orario, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro delle donne e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione. Le motivazioni principali poste alla base dello sciopero Cobas sono: a sostegno dell'aumento salariale di 300 euro; della riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; dell'adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nonché per gli utenti del servizio di TPL; per il blocco delle prìvatizzazioni e delle relative gare di appalto per il TPL. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata