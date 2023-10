Sciopero 20 ottobre 2023, da treni a mezzi domani lo stop generale

(Adnkronos) – Sciopero, domani venerdì 20 ottobre 2023, con treni, scuole e mezzi pubblici a rischio per lo stop generale in tutta Italia. Lo stop di 24 ore, da Roma a Milano e su tutto il territorio nazionale, avrà modalità e tempi diversi. Dalle ore 21.00 del 19 alle ore 21.00 del 20 ottobre 2023 i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper. Frecce e Intercity circoleranno regolarmente. I treni regionali saranno garantiti dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto, riportati di seguito, predisposti a seguito di accordi con le Organizzazioni sindacali, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della Legge 146/1990. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale. In vista della proclamazione di sciopero previsto dalle ore 21:00 del 19/10/2023, alle ore 21:00 del 20/10/2023, al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori, Italo ha pubblicato una lista dei treni garantiti (qui il file). Apertura delle scuole a rischio, sempre venerdì 20 ottobre, come riportato da una circolare del ministero dell'Istruzione. "E' previsto uno sciopero generale proclamato da Adl Varese, Cub, Sgb, SI Cobas con adesione dell’U.S.I. – Unione Sindacale Italiana e dell’Usi-Unione Sindacale Italiana. Diversi gli orari per il settore autostradale, dove lo sciopero inizierà alle 22 di giovedì 19 ottobre e terminerà alla stessa ora di venerdì. il 20 ottobre Cub Trasporti e Sgb hanno aderito, separatamente, allo sciopero generale di 24 ore, dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 a fine servizio, proclamato da Adl, Cub, Sgb, e Sicobas. Durante lo sciopero, quindi, il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge. Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l'intera rete Atac e l'intera rete RomaTpl. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Ecco come si articola lo sciopero: NOTTE 19/20 OTTOBRE 2023 -NON GARANTITO il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per "n"). -GARANTITO il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 GIORNATA DEL 20 OTTOBRE 2023 -GARANTITE le corse sull'intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.01 alle ore 19.59 -NON GARANTITO il servizio sull'intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno -NON GARANTITE le corse delle linee metro A-B-C previste dopo le ore 24 -NON GARANTITE le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 NOTTE 21/22 OTTOBRE 2023 -GARANTITO il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per "n") -NON GARANTITE dopo le ore 24 il servizio metro A-B-C, le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24; le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale Durante lo sciopero non garantito il servizio delle biglietterie; i parcheggi di interscambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione. Utilizzate le biglietterie on-line o pagate direttamente in stazione o a bordo della flotta di superficie con carte di credito/debito; durante lo sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria – ad eccezioni delle stazioni Ionio e Arco di Travertino non sarà possibile utilizzare i bike box; il deposito o il ritiro della bici potrà essere effettuato al di fuori della fascia sciopero. Venerdì 20 ottobre i sindacati CUB, ADL Cobas Varese, SGB e Sicobas hanno proclamato uno sciopero generale a livello nazionale di tutti i settori pubblici e privati. Linee ATM A Milano, lo sciopero potrebbe coinvolgere: – le metropolitane solo dopo le 18, fino al termine del servizio – le linee di superficie dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio Funicolare Como-Brunate L’agitazione potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle le 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30, fino al termine del servizio. Lo sciopero è stato proclamato per "il rinnovo dei contratti con adeguamento al costo della vita; per il divieto all'uso del fondo Pnrr per armamenti; per la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario; per la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia; per il blocco delle spese militari; per revocare l'abolizione del reddito di cittadinanza; per il rilancio di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica; per introdurre il reato di omicidio sul lavoro; in difesa del diritto di sciopero, per una nuova politica energetica che utilizzi le fonti rinnovabili; contro le privatizzazioni e il sistema di appalti/subappalti; contro l'autonomia Differenziata e la guerra".

