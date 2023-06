Sciopero aerei 20 giugno 2023, orari e voli garantiti

(Adnkronos) – Sciopero nazionale settore trasporto aereo domani, 20 giugno 2023. A incrociare le braccia per 24 ore saranno i lavoratori delle imprese servizi aeroportuali di handling, lavoratori del comparto aereo, , aeroportuale e indotto aeroporti, personale dipendente aziende trasporto aereo e indotto. Di seguito gli orari dello sciopero e i voli garantiti, riportati sul sito Enac. – Lavoratori imprese servizi aeroportuali di handling – 24 ore – dalle ore 00:01 alle 23:59 – Lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti – 24 ore – dalle ore 00:01 alle 23:59 – Personale dipendente aziende trasporto aereo e indotto – 24 ore – dalle ore 00:00 alle 23:59 – Personale Soc. Vueling S.A. – 24 ore Come riportato dal sito dell'Enac, ecco i voli da assistere in base alla legge 146/1990 ed in applicazione della delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014 della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in aggiunta ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso: A) tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00; tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero. B) seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale: DAT 1802 LAMPEDUSA (LICD) PALERMO (LICJ) DAT 1805 PALERMO (LICJ) LAMPEDUSA (LICD) DAT 1841 CATANIA (LICC) LAMPEDUSA (LICD) DAT 1842 LAMPEDUSA (LICD) CATANIA (LICC) DAT 1821 PALERMO (LICJ) PANTELLERIA (LICG) EJU 4115 NAPOLI (LIRN) OLBIA (LIEO) EJU 4116 OLBIA (LIEO) NAPOLI (LIRN) VOE 1778 VERONA (LIPX) OLBIA (LIEO) VOE 1782 PISA (LIRP) OLBIA (LIEO) VOE 1806 VERONA (LIPX) CAGLIARI (LIEE) VOE 1332 CAGLIARI (LIEE) FIRENZE (LIRQ) VOE 1745 VERONA (LIPX) CATANIA (LICC) VOE 1783 OLBIA (LIEO) PISA (LIRP) VOE 1333 FIRENZE (LIRQ) CAGLIARI (LIEE) VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC) VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ) RYR 4301 BOLOGNA (LIPE) TRAPANI (LICT) RYR 4302 TRAPANI (LICT) BOLOGNA (LIPE) RYR 8036 MALPENSA (LIMC) TRAPANI (LICT) RYR 8037 TRAPANI (LICT) MALPENSA (LIPE) RYR 6100 CAGLIARI (LIEE) PISA (LIRP) RYR 6101 PISA (LIRP) CAGLIARI (LIEE) RYR 6205 CATANIA (LICC) PISA (LIRP) SLD 303 FIRENZE (LIRQ) ELBA (LIRJ) SLD 304 ELBA (LIRJ) FIRENZE (LIRQ) Dovrà essere comunque assicurato l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero. C) sono altresì assicurati: 1. la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti; 2. l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall'inizio dello sciopero stesso. D) voli intercontinentali: tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali nonché seguenti voli intercontinentali in partenza:

Medio Oriente

MSR 706 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA) UAE 206 MALPENSA (LIMC) DUBAI (OMDB) QTR 128 MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH) RYR 911 TREVISO (LIPH) TEL AVIV (LLBG) KAC 164 MALPENSA (LIMC) KUWAIT (OKKK) THY 1878 MALPENSA (LIMC) ISTANBUL (LTFM) ETH 713 MALPENSA (LIMC) FIUMICINO (LIRF) ADDIS ABEBA (HAAB) ITY 896 FIUMCINO (LIRF) CAIRO (HECA) EJU 3935 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG) RJA 102 FIUMICINO (LIRF) QUEEN ALIA (OJAI) ETD 86 FIUMICINO (LIRF) ABU DHABI (OMAA) ELY 382 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG) LAV 2325 MALPENSA (LIMC) MARSA MATRUH (HEMM) FDB 1572 BERGAMO (LIME) DUBAI (OMDB) SVA 202 FIUMICINO (LIRF) JEDDAH (OEJN) ISR 352 FIUMICINO (LIRF) TEL AVIV (LLBG)

Nord America

UAE 205 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK) ITY 604 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK) TSC 403 FIUMICINO (LIRF) MONTREAL (CYUL) UAL 18 MALPENSA (LIMC) NEW YORK NEWARK (KEWR) DAL 289 VENEZIA (LIPZ) NEW YORK (KJFK) AAL 199 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK) ACA 895 MALPENSA (LIMC) MONTREAL (CYUL) WJA 033 FIUMICINO (LIRF) CALGARY (CYYC)

Sud America

TAM 8073 MALPENSA (LIMC) GUARULHOS (SBGR) ITY 674 FIUMICINO (LIRF) SAN PAOLO (SBGR)

Sub area Sud Est Asiatico

SIA 355 MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS) CHH 7992 FIUMICINO (LIRF) SHENZHEN (ZUCK) CCA 950 MALPENSA (LIMC) BEIJING (ZBAA) EVA 96 MALPENSA (LIMC) TAIPEI (RCTP)

Sub area Giappone e Corea

KAL 932 FIUMICINO (LIRF) INCHEON (RKSI) KAL 9976 VENEZIA (LIPZ) INCHEON (RKSI) ITY 792 FIUMICINO (LIRF) TOKYO HANEDA (RJTT)

Africa

NOS 2420 MALPENSA (LIMC) DAKAR (GOBD) E’ altresì assicurato, sia mediante i voli ricompresi nelle prestazioni indispensabili che mediante voli cargo, il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali, nonché generi qualificati di volta in volta dalle competenti Autorità come generi di prima necessità e come merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali limitatamente alle relative prestazioni indispensabili. Oltre ai voli sopraindicati, sono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che le società saranno in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

