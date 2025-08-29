Pubblicato il
Sciopero Atac e Trenitalia: disagi in vista per il 4 settembre a Roma e nel Lazio
Roma si prepara ad affrontare una giornata di caos nei trasporti. Giovedì 4 settembre è stato annunciato uno sciopero dei mezzi pubblici che rischia di paralizzare la città. Tram, autobus e metropolitane della rete Atac saranno ferme per quattro ore dalle 8:30 alle 12:30, mettendo a dura prova la pazienza dei pendolari romani. La situazione non sarà facile nemmeno per chi viaggia in treno, dato che lo sciopero interesserà anche i convogli del Gruppo FS e le altre reti collegate.
Motivi dello sciopero di Atac e Trenitalia
Il sindacato Sul (Sindacato Unitario Lavoratori) ha indetto questa protesta per una serie di motivazioni che affondano le radici nel malcontento diffuso tra i lavoratori. Tra le ragioni principali ci sono la gestione dei turni degli operatori di stazione, la questione dei pasti per il personale e l’uso delle agevolazioni previste dalla legge 104. Anche questioni legate alla sicurezza degli accessi pedonali e ai servizi igienici nei capolinea sono al centro dell’agitazione. Non ultima è l’insoddisfazione sulla premialità nei settori produttivi e l’applicazione di una sentenza della Corte di cassazione.
Cosa aspettarsi durante lo sciopero
Durante le ore critiche dello sciopero, i servizi essenziali come scale mobili, ascensori e montascale non saranno operativi. Le biglietterie potrebbero essere chiuse creando ulteriori disagi a chi dovrà muoversi nella capitale. Tuttavia, i parcheggi di interscambio rimarranno aperti, offrendo un piccolo sollievo a chi intende usare il proprio mezzo privato.
Impatto sui treni: un doppio disagio
Anche i treni subiranno notevoli disservizi a causa dello sciopero nazionale del personale FS, Trenitalia, Tper e Trenord. Dalle 21 di giovedì fino alle 18 del giorno successivo, cancellazioni e variazioni saranno all’ordine del giorno. Per chi viaggia su lunghe distanze, alcune corse garantite potranno alleviare il disagio consultando gli orari disponibili online.
Cosa fare se si deve viaggiare
I romani che non possono evitare di muoversi durante questo periodo dovranno armarsi di pazienza e cercare soluzioni alternative per spostarsi in città. Molti potrebbero scegliere car sharing o taxi come alternative praticabili per attraversare la città eterna durante questa nuova ondata di agitazione.
