Sciopero Cotral del 28 novembre: attese forti adesioni e servizi a rischio per l’intera giornata

Lo sciopero Cotral previsto per venerdì 28 novembre si annuncia come una giornata delicata per migliaia di utenti del trasporto pubblico regionale. Le sigle Usb Lavoro Privato, Cub Trasporti e Cobas Lavoro Privato hanno aderito a una mobilitazione nazionale di 24 ore, articolata con un’astensione dalle attività dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 fino al termine delle corse. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Fasce di garanzia

L’azienda ha ricordato che saranno garantiti i servizi nelle fasce fino alle 8:29 e dalle 17 alle 19:59, mentre informazioni aggiornate saranno disponibili sul sito Cotral e sul profilo X dedicato.

La protesta si inserisce in un quadro più ampio di rivendicazioni che travalicano i confini del settore e puntano l’attenzione su dinamiche economiche, internazionali e lavorative che le organizzazioni coinvolte considerano urgenti.

Sciopero Cotral: come si articolerà la giornata del 28 novembre

La mobilitazione di 24 ore influirà su collegamenti utilizzati quotidianamente da pendolari, studenti e lavoratori del Lazio. Cotral ha confermato che le prime ore del mattino e la fascia pomeridiana dalle 17 alle 19:59 saranno coperte, con regolare erogazione delle corse inserite nel normale programma. In tutti gli altri orari, invece, sono previsti possibili stop e ritardi.

Questa struttura oraria segue la normativa vigente sui servizi minimi, mantenuta per garantire almeno una parte degli spostamenti quotidiani considerati indispensabili. L’azienda suggerisce ai passeggeri di consultare gli aggiornamenti in tempo reale, poiché l’adesione effettiva potrebbe variare da deposito a deposito.

Le motivazioni dello sciopero Cotral

Le ragioni della protesta sono ampie e includono elementi di politica nazionale, internazionale e condizioni del lavoro pubblico e privato. Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb e Cub Trasporti denunciano un contesto che ritengono segnato da scelte politiche e industriali inadatte al benessere collettivo.

Nel comunicato sindacale si parla della necessità di un ripensamento delle politiche economiche, a partire dalla cosiddetta “finanziaria di guerra”, contestata per l’aumento delle spese destinate al comparto militare e per la prospettiva di una riconversione produttiva che potrebbe coinvolgere anche infrastrutture strategiche del settore trasporti.

Tra i punti citati figura la contrarietà al traffico di armamenti presso porti, scali e reti logistiche, considerato un elemento che pesa sul lavoro di molti addetti e sul ruolo delle infrastrutture italiane in scenari internazionali complessi.

I sindacati lamentano inoltre un irrigidimento legislativo che, a loro avviso, limita il dissenso e restringe spazi fondamentali per rivendicazioni collettive. Nel documento vengono richiamati anche i temi del salario, dell’orario, della sicurezza sul lavoro e del precariato.

Le richieste comprendono un reddito di base minimo, un salario mensile non inferiore a 2000 euro, un adeguamento dei compensi all’inflazione, la riduzione dell’orario a parità di stipendio e un aumento degli organici nella pubblica amministrazione. A ciò si aggiunge una forte richiesta di investimenti nella sanità pubblica e nella scuola, con particolare attenzione alla stabilizzazione del personale e all’ampliamento dei servizi.

Le posizioni di Cub Trasporti e il riferimento agli scenari internazionali

Cub Trasporti, pur condividendo molte delle richieste economiche e sociali, sottolinea ulteriori aspetti. Uno dei punti centrali riguarda il riconoscimento dello Stato di Palestina e la critica alle operazioni militari che hanno causato un forte impatto su civili e territori già colpiti da anni di tensioni. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il sindacato chiede la fine dell’invio di armi e il blocco degli investimenti legati al settore bellico, proponendo una ridistribuzione delle risorse verso servizi pubblici essenziali come trasporti, sanità, università e politiche sociali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Si richiama inoltre la necessità di un salario minimo di 12 euro l’ora e il rifiuto di ulteriori aumenti delle spese militari previsti nei prossimi tre anni, a favore di un piano energetico più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

In questo quadro si inserisce anche il tema delle pensioni: i sindacati chiedono un incremento delle minime e l’abbassamento dell’età di uscita dal lavoro, ritenendo le attuali regole non adeguate ai ritmi e alle condizioni vissute da molti lavoratori del settore trasporti.

Da parte delle sigle coinvolte emerge una lettura delle scelte economiche ritenuta sbilanciata verso comparti non considerati prioritari, mentre si richiede un rafforzamento dei servizi pubblici, specie in aree dove mobilità, sanità e assistenza rappresentano un elemento indispensabile della vita quotidiana.

I disagi per i cittadini

Lo sciopero avrà inevitabili effetti su chi si sposta ogni giorno con i mezzi Cotral, soprattutto nelle ore centrali della giornata. L’azienda ha sottolineato come la struttura dei servizi garantiti risponda alla normativa e come sia pronta a comunicare tempestivamente aggiornamenti utili a pendolari e famiglie.

Il contesto nazionale vede diverse mobilitazioni che riguardano sia il lavoro pubblico sia quello privato, spesso collegate a rivendicazioni sui salari e sulle condizioni di vita in un periodo segnato da aumenti dei costi e da dinamiche economiche difficili.

Per molti utenti, l’incertezza sugli orari resta un elemento di disagio, mentre per i sindacati la giornata del 28 novembre rappresenta un passaggio ritenuto necessario per richiamare l’attenzione sulle loro richieste. Le prossime settimane diranno se questa mobilitazione avrà un seguito o se verranno avviate trattative in grado di affrontare almeno una parte delle istanze poste dalle organizzazioni coinvolte.