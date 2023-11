Sciopero dei mezzi, sindacati di base rinviano al 15 dicembre

(Adnkronos) – I sindacati di base spostano lo sciopero nel trasporto pubblico al 15 dicembre. E' quanto rendono noto in merito allo sciopero previsto per lunedì 27 novembre, spiegando che "la precettazione da parte del Ministro dei Trasporti Salvini dello sciopero nazionale del Tpl di 24 ore, regolarmente indetto dalle sigle dei sindacati di base, altamente rappresentativi nel settore, è tutt’altro che inaspettata". "Ciò, però, non toglie la gravità di quanto deciso da Salvini, interprete da padrone delle ferriere dell’art.8 della L.146/90", spiegano in una nota Adl Cobas – Cobas Lavoro Privato – SGB –CUB Trasporti – Usb Lavoro Privato riferendosi all'intervento di riduzione a 4 ore della astensione dal lavoro. Il vicepremier e ministro Salvini ha firmato ieri la lettera di precettazione per ridurre lo sciopero del trasporto pubblico locale previsto lunedì 27 novembre dalle annunciate 24 ore a quattro, dalle ore 9 alle ore 13. "Salvini tiene a precisare che il diritto allo sciopero è sacrosanto e ha auspicato un sempre maggior coinvolgimento di tutte le realtà sindacali da parte delle aziende con l’obiettivo di risolvere i contenziosi. Allo stesso tempo, però, il titolare del Mit è altresì determinato a ridurre al massimo i disagi per i cittadini, anche alla luce di agitazioni che ormai sono diventate molto frequenti, e che colpiscono con particolare insistenza il settore dei trasporti. Troppo spesso gli scioperi creano complicazioni proprio nell’ultimo giorno prima del weekend o all’inizio della settimana lavorativa", spiega il Mit in una nota. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

