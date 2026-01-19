Sciopero dei treni 27-28 febbraio: cancellazioni e ritardi possibili, indicazioni utili per pendolari e viaggiatori

Venerdì 27 e sabato 28 febbraio 2026 tornano a pesare i disagi sulla rete ferroviaria: è stata registrata un’agitazione nazionale di 24 ore proclamata da Assemblea Nazionale PDM/PDB del Gruppo FSI, che riguarda il personale di macchina e di bordo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

L’orario indicato negli elenchi ufficiali va dalle 21:00 del 27 febbraio alle 20:59 del 28 febbraio, con possibili cancellazioni, limitazioni e ritardi soprattutto sui collegamenti gestiti da Trenitalia.

Sciopero treni 27-28 febbraio 2026: gli orari ufficiali dell’agitazione

Nel prospetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, aggiornato al 19 gennaio 2026, lo sciopero risulta nazionale e concentrato sul settore ferroviario, con riferimento esplicito a macchinisti e personale di bordo del Gruppo FS. La finestra oraria scelta (dalle 21:00 del venerdì alle 20:59 del sabato) è quella che spesso produce effetti anche sulle prime e ultime corse, perché i turni del personale e la riorganizzazione dei convogli possono trascinare ripercussioni oltre l'orario formale.

Treni garantiti e fasce protette: cosa resta in servizio con lo sciopero

Per limitare l’impatto sui pendolari, restano valide le regole sui servizi minimi: per i Regionali sono previste le fasce di maggiore affluenza 06:00-09:00 e 18:00-21:00 nei giorni feriali, con elenchi di treni garantiti pubblicati per area.

Sulla lunga percorrenza (Intercity e Frecce/AV) la circolazione si concentra sui convogli inseriti nelle tabelle dei servizi essenziali, consultabili sui canali ufficiali di Trenitalia in caso di sciopero.

Trenitalia e Italo: chi è coinvolto e perché i viaggiatori devono verificare prima di partire

Il dato centrale, negli elenchi del MIT, è che la proclamazione riguarda il personale del Gruppo FS: di conseguenza l’impatto diretto atteso è sui servizi di Trenitalia (Regionale, Intercity e Frecce).

Su Italo, invece, in assenza di una proclamazione specifica nello stesso prospetto, i disagi possono arrivare soprattutto in modo indiretto (effetti di rete, gestione delle tracce, riprogrammazione della circolazione).

In ogni caso anche NTV pubblica, quando previsto, elenchi di treni garantiti in formato PDF nell'area informativa dedicata agli scioperi: è il passaggio più rapido per capire quali corse restano confermate.

Motivazioni e reazioni: cosa sappiamo oggi e cosa potrebbe cambiare

Nei prospetti ufficiali consultabili dal pubblico vengono riportati dati essenziali (soggetto proclamante, categoria coinvolta, durata e modalità), mentre le motivazioni dettagliate non sempre compaiono nello stesso atto. Per questo, avvicinandosi alla data, diventano determinanti i comunicati delle imprese ferroviarie e gli aggiornamenti in tempo reale su app e siti ufficiali, dove vengono indicati i treni garantiti, le eventuali riprotezioni e le modalità di rimborso o cambio viaggio, quando applicabili.

Trasporto pubblico locale: cosa aspettarsi a Roma e nel Lazio

Poiché la proclamazione registrata riguarda il comparto ferroviario, i servizi TPL non risultano inclusi nello stesso provvedimento. Per chi si muove a Roma e nel Lazio, la regola pratica resta una: controllare comunque, a ridosso del 27 febbraio, eventuali avvisi aggiuntivi sui canali ufficiali dei gestori, perché l’operatività può cambiare solo in presenza di ulteriori agitazioni proclamate separatamente.