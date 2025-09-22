Sciopero generale e protesta studentesca: occupazione alla Sapienza per Gaza

Anche l’università La Sapienza di Roma è stata scenario della protesta decisa e simbolica a favore delle ragioni del popolo innocente di Gaza. Studenti appartenenti a diversi movimenti universitari, tra cui Cambiare rotta e il collettivo Zaum, hanno occupato la facoltà di Lettere. Un gesto forte, avvenuto dopo una manifestazione per le strade della capitale. L’obiettivo è quello di mantenere viva l’attenzione su un tema internazionale delicato: il conflitto in corso a Gaza. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Una notte tra i banchi per Gaza

Con uno slogan che parla chiaro – "Ci riprendiamo gli spazi che questa università ha voluto negarci" – gli studenti hanno dichiarato l'intenzione di passare la notte all'interno dell'edificio. L'occupazione non è stata solo un atto dimostrativo, ma anche un modo per creare dibattito e riflessione tra le mura universitarie. Intanto, all'esterno, le forze dell'ordine monitoravano silenziosamente la situazione.

L’atmosfera dentro l’aula

Al momento dell'irruzione, un centinaio di studenti si trovavano già all'interno della facoltà per sostenere gli esami. Questo non ha scoraggiato i manifestanti che hanno deciso di proseguire con la loro azione simbolica. La tensione era palpabile ma non ci sono stati scontri o disordini degni di nota. L'ambiente nell'aula era quello tipico delle grandi mobilitazioni: carico di energia e determinazione.

La risposta delle istituzioni