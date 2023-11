Sciopero generale, Meloni: “Decisione di precettare condivisa e non politica”

(Adnkronos) – "La decisione di precettare è stata assolutamente condivisa sulla base di una indicazione che arrivava da un'autorità indipendente, non sulla base di una scelta politica. Sulla base di una scelta di mediazione tra due diritti che vanno entrambi garantiti". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, interviene sullo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil per venerdì 17 novembre. "Non è intenzione del governo modificare la normativa sul diritto di sciopero", ha precisato Meloni, parlando con i giornalisti a margine della mostra di Tolkien che ha visitato in forma privata. A chi le chiede cosa intendesse Salvini, che stamattina ha richiamato un intervento sul diritto a scioperare, "credo che il vicepremier Salvini – risponde – abbia fatto riferimento a un'indicazione che arrivava da un'authority indipendente, cioè cercare di mettere insieme il diritto allo sciopero con il tema dei servizi pubblici, del diritto dei cittadini. Ma non c'è, – ha ribadito – allo stato attuale, nelle intenzioni del governo modificare la normativa sul diritto allo sciopero”. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

