Sciopero generale venerdì 20 ottobre: mezzi pubblici, treni e scuole a rischio stop

(Adnkronos) – Venerdì 20 ottobre treni, scuole e trasporto pubblico a rischio per lo sciopero generale in tutta Italia con modalità e tempi diversi. La protesta nazionale di 24 ore dei sindacati Cub, Sgb, Adl e Sicobas. A Roma l'agitazione interesserà la rete Atac e i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Lo sciopero per quanto riguarda i treni partirà ''dalle 21 di giovedì 19 alla stessa ora di venerdì 20 ottobre''. Diversi gli orari per il settore autostradale, dove inizierà alle 22 di giovedì 19 ottobre e terminerà alla stessa ora di venerdì. Apertura delle scuole a rischio, sempre venerdì 20 ottobre, come riportato da una circolare del ministero dell'Istruzione. "E' previsto uno sciopero generale proclamato da Adl Varese, Cub, Sgb, SI Cobas con adesione dell'U.S.I. – Unione Sindacale Italiana e dell'Usi-Unione Sindacale Italiana.

