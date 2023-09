Sciopero Hollywood, accordo raggiunto tra sceneggiatori e Studios

(Adnkronos) – Sciopero a Hollywood, accordo raggiunto tra gli sceneggiatori e i rappresentanti di Studios e piattaforme di intrattenimento in streaming. L'intesa sul nuovo contratto triennale degli autori di cinema e tv, che arriva dopo 146 giorni sciopero compatto che sta bloccando la massima parte delle produzioni, dovrà essere ora ratificata della maggioranza degli iscritti alla Writers Guild of America (Wga), il sindacato degli scrittori, autori, sceneggiatori. Ma la mobilitazione iniziata il 2 maggio sembra avere le ore contate. Restano invece ancora in sciopero gli attori, il cui sindacato Sag-Aftra dovrà riaprire il tavolo di trattativa con le controparti, saltato a metà luglio. Nella mail inviata ai delegati del sindacato scrittori, la Writers Guild of America, afferma "con grande orgoglio", che si tratta di un accordo eccezionale, con vantaggi e tutele significative per gli autori, in ogni settore”. Anche se i dettagli della bozza del contratto triennale non sono ancora stati rivelati. Le parti hanno anche diffuso una nota congiunta di soddisfazione a conferma del raggiungimento dell'accordo provvisorio. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

