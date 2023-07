Sciopero mezzi oggi 7 luglio: linee interessate a Roma, Milano, Napoli

(Adnkronos) – Sciopero nazionale dei mezzi oggi, venerdì 7 luglio 2023. Trasporto pubblico con bus, tram e metro a rischio per lo stop di 24 ore indetto dal sindacato Faisa Confail. Di seguito la situazione a Roma, Milano e Napoli con le linee interessate dall'agitazione e orari dello stop. A Roma l'agitazione interesserà la rete Atac e i collegamenti periferici gestiti dalla Roma Tpl. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Sulla rete Atac lo sciopero riguarderà anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. In Regione, possibili disagi sui collegamenti di Cotral. Sulla rete di bus (anche Cotral), filobus, tram, metropolitane, e sulle ferrovie Termini-Centocelle, Metromare e Roma-Nord, il servizio venerdì 7 luglio sarà assicurato solo da inizio del servizio diurno e sino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20. Possibili stop, nel resto della giornata. Per quanto riguarda il servizio notturno, queste le modalità sulle reti di Atac e Roma Tpl: nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 luglio, non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne (le linee identificate con la lettera "n"). Garantito, invece, il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980. Nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 luglio, non sarà garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980. Non garantite anche le corse metro previste oltre le ore 24. A Milano, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, si legge su sito di Atm. A Napoli il sindacato OR.S.A. ha annunciato uno sciopero di quattro ore, dalle 9:00 alle 13:00, per protestare contro l'EAV, l'azienda che gestisce i trasporti pubblici nella regione. Azioni di sciopero di 24 ore dalla O.S. CONFAIL-FAISA. Sul sito eavsrl.it tutte le info sugli orari. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata