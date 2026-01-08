Sciopero nazionale dei treni 9-10 gennaio 2026: stop dalle 21 alle 21 e fasce di garanzia per i Regionali

Un nuovo sciopero nazionale del personale ferroviario rischia di cambiare i piani di viaggio in tutta Italia: dalle ore 21:00 di venerdì 9 gennaio alle ore 21:00 di sabato 10 gennaio 2026 i treni del Gruppo FS, di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord possono subire cancellazioni o variazioni, con ripercussioni possibili anche prima dell’avvio e dopo la fine dell’agitazione. Le aziende invitano i passeggeri a verificare lo stato del servizio prima di recarsi in stazione, soprattutto per chi deve coincidere con altri mezzi o ha orari rigidi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sciopero nazionale dei treni 9-10 gennaio 2026: orari dello stop e aziende coinvolte

La finestra dell'agitazione è definita: 24 ore, con inizio alle 21 di venerdì 9 e termine alle 21 di sabato 10 gennaio. Lo sciopero riguarda il personale del Gruppo FS Italiane e coinvolge diverse realtà operative, inclusi i servizi di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord; gli avvisi di infomobilità segnalano che lo stop interessa Alta Velocità, lunga percorrenza e regionale, con conseguenze che possono variare in base alle linee e al personale aderente.

Sciopero nazionale dei treni 9-10 gennaio 2026: le fasce di garanzia per i Regionali

Per il trasporto regionale sono previsti i servizi essenziali nelle fasce di maggiore affluenza nei giorni feriali: dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Poiché lo sciopero cade a cavallo di venerdì sera e sabato, la giornata più delicata per i pendolari e per chi si muove su tratte locali è proprio sabato 10, quando operano le fasce protette.

Fuori da questi orari, il programma può cambiare rapidamente: alcune corse vengono soppresse, altre limitate, altre ancora subiscono ritardi legati alla riorganizzazione del materiale e del personale. Gli elenchi dei servizi garantiti si consultano sugli orari ufficiali e sui siti dei singoli gestori (Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord), dove i treni sono indicati con numero e orario.

Sciopero nazionale dei treni 9-10 gennaio 2026: quali Intercity e Frecce sono garantiti

Per la media e lunga percorrenza non esiste una “fascia” che mette al riparo da ogni incertezza: la tutela passa dagli elenchi dei treni garantiti pubblicati dalle aziende, che includono alcune Frecce e alcuni Intercity. In pratica, chi viaggia su collegamenti nazionali deve verificare se il proprio convoglio rientra nelle liste: è il controllo più utile per evitare attese in stazione e riprenotazioni all’ultimo minuto.

Sciopero nazionale dei treni 9-10 gennaio 2026: rimborsi, riprogrammazione e regola del “treno in corsa”

Chi decide di rinunciare al viaggio può chiedere il rimborso in base al tipo di biglietto: per Intercity e Frecce la richiesta è possibile fino all’ora di partenza del treno prenotato; per i Regionali, fino alle ore 24:00 del giorno precedente lo sciopero. In alternativa, è prevista la riprogrammazione del viaggio a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, compatibilmente con la disponibilità dei posti.

C’è poi una regola spesso poco nota ma importante nelle ore di avvio: i treni già in viaggio all’inizio dello sciopero arrivano alla destinazione finale se raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione; oltre quel limite possono fermarsi in una stazione precedente.

Sciopero nazionale dei treni 9-10 gennaio 2026: perché si sciopera e cosa chiedono i sindacati

Le sigle che hanno proclamato l’agitazione indicano come obiettivo la difesa delle condizioni contrattuali e un rafforzamento delle tutele per il personale ferroviario e del trasporto pubblico: al centro ci sono orari di lavoro, organizzazione dei turni, sicurezza e servizi collegati. È una piattaforma che punta ad attirare l’attenzione delle istituzioni oltre che delle aziende, con la richiesta di garanzie più solide per chi opera su linee e stazioni, spesso in contesti ad alta pressione operativa.

Sciopero nazionale dei treni 9-10 gennaio 2026: consigli pratici per chi viaggia

Nelle prossime ore la differenza la farà l’informazione in tempo reale. Per chi deve partire venerdì sera o sabato, conviene controllare più volte lo stato del treno, perché le modifiche possono comparire anche a ridosso della partenza. Sui regionali, se l’orario lo consente, le partenze dentro le fasce garantite riducono il rischio di soppressione, anche se non lo azzerano. Per viaggi lunghi, la verifica della lista dei garantiti e l’eventuale cambio prenotazione.