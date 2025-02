Sciopero nazionale del trasporto pubblico, lunedì 24 febbraio 2025: disagi a Roma

Lunedì 24 febbraio 2025 si terrà uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico, indetto dalla segreteria nazionale del sindacato Usb Lavoro Privato. L’adesione alla protesta coinvolgerà anche Roma Capitale, dove lo sciopero interesserà l’intera rete Atac, comprese le linee gestite dagli esercenti Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis, nonché i collegamenti eseguiti per conto Atac da altri operatori in regime di subaffidamento.

Durante lo sciopero, i servizi saranno garantiti nelle fasce di legge, ovvero dalle 5:30 alle 8:29 e dalle 17:00 alle 19:59, come comunicato sul sito di Atac. Le motivazioni alla base della protesta riguardano il mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Autoferrotranvieri Internavigatori 2024/2027, come previsto dall’articolo 3 comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro Autoferrotranvieri Internavigatori 28 novembre 2018.

Nel corso di un precedente sciopero del 6 maggio 2024, l’adesione era stata del 34,6% per le esercitazioni di superficie e del 31,5% per metropolitane e ferrovie regionali. Questo sciopero di 24 ore potrebbe causare disagi significativi alla circolazione dei mezzi pubblici nella Capitale.

