Sciopero treni 27 e 28 novembre 2025: possibili disagi per i viaggiatori

L’annuncio dello sciopero nazionale del personale del Gruppo FS (Ferrovie dello Stato Italiane) per il 27 e 28 novembre 2025 arriva in un momento di forte pressione sul sistema ferroviario, con milioni di passeggeri che ogni giorno dipendono dai collegamenti nazionali e regionali.

L'agitazione, programmata dalle ore 21:00 di giovedì 27 fino alle ore 21:00 di venerdì 28 novembre, potrà causare cancellazioni, ritardi e modifiche dell'offerta, con un impatto rilevante sulla mobilità ordinaria.

Sciopero FS del 27 e 28 novembre 2025: aziende coinvolte

Secondo quanto comunicato dal Gruppo FS, la protesta coinvolge il personale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Le aziende hanno confermato che saranno attivi solo i servizi essenziali previsti dalla normativa vigente, in modo da garantire almeno una fascia minima di collegamenti nelle ore di maggiore utilizzo dei pendolari. Le motivazioni, rese note dalle sigle sindacali, riguardano questioni contrattuali e organizzative, su cui resta aperto il confronto con le direzioni aziendali.

Sciopero FS del 27 e 28 novembre 2025: treni a lunga percorrenza

Per la lunga percorrenza, una selezione di convogli resta garantita. L'elenco ufficiale è consultabile sui portali dedicati del Gruppo FS, dove i viaggiatori possono verificare in anticipo se il proprio treno rientra nella lista dei servizi attivi. La società consiglia di controllare l'orario digitale di Trenitalia, aggiornato in tempo reale con eventuali variazioni dovute allo stop o alle riprogrammazioni operate nelle ore a ridosso dell'agitazione.

Sciopero FS del 27 e 28 novembre 2025: trasporto regionale

Nel trasporto regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord restano garantiti i collegamenti essenziali nelle fasce 6:00–9:00 e 18:00–21:00, come previsto dalla legge in caso di sciopero nei giorni feriali. Il dettaglio dei treni attivi, suddiviso per regione, è disponibile sui siti ufficiali. I gestori ricordano inoltre che eventuali modifiche possono manifestarsi anche prima dell’avvio dello sciopero o dopo l’orario previsto per la sua chiusura, una circostanza frequente quando il personale deve riallineare il servizio.

Sciopero FS del 27 e 28 novembre 2025: le reazioni dei pendolari

La protesta suscita preoccupazioni tra viaggiatori abituali e lavoratori che utilizzano la ferrovia per gli spostamenti quotidiani. Molti domandano certezze in anticipo, soprattutto in vista della necessità di organizzare turni, orari scolastici o trasferimenti programmati da tempo.

Le istituzioni regionali invitano alla massima attenzione, sottolineando l’importanza di verificare aggiornamenti ufficiali, mentre continuano a chiedere un confronto costante per ridurre al minimo l’impatto sul servizio pubblico. Anche l’Autorità di regolazione dei trasporti monitora la situazione per garantire il rispetto delle norme sugli obblighi minimi.

Sciopero FS del 27 e 28 novembre 2025: come prepararsi

Le aziende ferroviarie suggeriscono di controllare orari e avvisi prima della partenza, utilizzare le app ufficiali e considerare soluzioni alternative nel caso di collegamenti non garantiti. Chi possiede biglietti per treni soppressi potrà accedere alle procedure di rimborso o cambio, secondo le regole previste da Trenitalia e Trenord.