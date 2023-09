Sciopero treni oggi 6 settembre in Lombardia, orari e treni garantiti Trenord

(Adnkronos) – Sciopero Trenord oggi, mercoledì 6 settembre, in Lombardia. Dalle 3 di questa mattina fino alle 2 di domani, giovedì 7 settembre, le organizzazioni sindacali Orsa, Uiltrasporti, Fast, Faisa e Cisal hanno indetto una protesta che potrà generare ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e sui collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. Lo fa sapere Trenord in una nota. Negli orari 6-9 e 18-21 circoleranno i treni indicati nella lista delle corse garantite, disponibile sul sito di Trenord, che invita "i passeggeri a consultare l’elenco, con particolare attenzione alle corse serali per il rientro". In particolare, la mattina viaggeranno i convogli con orario di partenza dalla stazione di origine dopo le 6 e arrivo alla destinazione finale entro le 9. Nella fascia pomeridiana, circoleranno quelli con partenza prevista dopo le 18 e con arrivo entro le 21. Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per le corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Busto FS e Malpensa Aeroporto. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

