Incidente. Scontro frontale tra Centignano e Vasanello: morti marito e moglie, grave la figlia consigliera comunale

L’incidente avvenuto al tramonto sulla provinciale

Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Vignanello nella serata di ieri, intorno alle 20, lungo la strada provinciale che collega Centignano a Vasanello. Due automobili si sono scontrate frontalmente in un impatto di forte intensità, causando la morte immediata di Marcello Montanaro, 56 anni, e della moglie Maria Vittoria Rita, 57 anni. La coppia, molto conosciuta in paese, viaggiava insieme alla figlia e al cane di famiglia, anch’esso deceduto nell’impatto.

Aurora Montanaro estratta dalle lamiere

La figlia, Aurora Montanaro, 25 anni, consigliera comunale di maggioranza a Vignanello, è rimasta gravemente ferita. Rimasta incastrata tra le lamiere dell’abitacolo, è stata liberata dai Vigili del fuoco della compagnia di Civita Castellana dopo un delicato intervento di estricazione. I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente, hanno stabilizzato le sue condizioni sul posto prima di predisporre il trasferimento d’urgenza in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma, dove è attualmente ricoverata in condizioni critiche. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Soccorsi immediati e strada chiusa

Sul luogo dello scontro sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale, ambulanze e un’eliambulanza. La strada provinciale è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi. L’impatto è avvenuto in un tratto privo di particolari curve ma che, secondo i residenti, può essere insidioso per la velocità con cui spesso viene percorso. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’altra vettura con quattro giovani a bordo

Sull’altra automobile viaggiavano quattro ragazzi. Al momento dell’arrivo dei soccorritori, erano già usciti autonomamente dal veicolo. Le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni, ma sono stati comunque sottoposti a controlli medici e ascoltati dagli agenti della polizia stradale per ricostruire la dinamica. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Indagini in corso per accertare le cause

Le cause precise dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Gli inquirenti stanno valutando più ipotesi, tra cui l’eventualità di un sorpasso azzardato o una perdita di controllo del mezzo. Le testimonianze dei quattro ragazzi e i rilievi effettuati dalla polizia stradale saranno determinanti per chiarire la sequenza esatta degli eventi.

Un paese sotto shock

La notizia ha avuto un forte impatto sulla comunità di Vignanello, dove la famiglia Montanaro era molto conosciuta. In particolare, la giovane Aurora, oltre al suo impegno politico come consigliera comunale, era attiva in diverse iniziative locali. Numerosi messaggi di vicinanza sono stati diffusi sui social da cittadini e colleghi dell’amministrazione comunale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La sicurezza stradale al centro dell’attenzione

L’incidente riporta l’attenzione sulla sicurezza della rete viaria provinciale e sulla necessità di interventi mirati nei tratti ritenuti più pericolosi. I dati degli ultimi mesi confermano come le strade extraurbane siano ancora teatro di numerosi sinistri gravi, spesso legati a velocità e distrazione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata