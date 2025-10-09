Scontro mortale sulla Litoranea a Tor San Lorenzo: morto un 50enne, grave una 37enne

Una notte che si tinge di tragedia sulla Litoranea di Tor San Lorenzo (frazione di Ardea), poco distante da Roma. Nella tarda serata dell’8 ottobre, intorno alle 23, un violento impatto ha coinvolto due automobili: una Mercedes Classe A e una Jeep Renegade. Il dramma si è consumato all’incrocio tra il Lungomare di Tor San Lorenzo e il Lungomare dei Troiani. Purtroppo, il conducente della Mercedes, cinquantenne, ha perso la vita sul colpo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

I soccorsi immediati

La scena che si è presentata ai soccorritori è stata drammatica. I sanitari del 118 sono intervenuti prontamente per prestare aiuto ai passeggeri della Jeep. Tra questi, una donna di 37 anni originaria di Palermo ma residente nella capitale, che è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio di Roma con ferite gravissime ed è attualmente in prognosi riservata. Assieme a lei viaggiava un uomo di 38 anni, anch’egli di Palermo, trasferito al Nuovo Ospedale dei Castelli di Ariccia senza gravi conseguenze per la sua vita.

Indagini e dinamica dell’incidente

Sul luogo dell'incidente sono giunti i Carabinieri della stazione Marina di Tor San Lorenzo che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente. La salma del cinquantenne è stata trasferita al Policlinico Tor Vergata per ulteriori accertamenti disposti dalla Procura.

Da una prima ricostruzione dell'incidente, emerge che potrebbe essere stato un sorpasso azzardato da parte della Mercedes a causare lo scontro mortale. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro per permettere i rilievi tecnici necessari.

Reazioni delle famiglie e della comunità

L’incidente mortale ha gettato nello sconforto la famiglia e gli amici della vittima oltre ai parenti della donna rimasta gravemente ferita. L’uomo deceduto nello schianto era conosciuto nella zona e la notizia del suo decesso ha lasciato molti avviliti.