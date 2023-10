Scontro tra auto a Palestrina, due morti e due bimbi gravi

(Adnkronos) – Due morti e tre feriti di cui due bambini in modo grave. È il pesante bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera in provincia di Roma, nella zona di Palestrina. Intorno alle 22:20 di ieri sera due auto si sono scontrate in Via Provinciale Carchitti, 20. Nello scontro, sei persone sono rimaste coinvolte, di cui due bambini di cinque e dieci anni trasportati in codice rosso agli ospedali San Camillo e Gemelli. Due persone sono decedute e un'altra ferita in modo lieve. Polizia Stradale e 118 sul posto per quanto di loro competenza. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

