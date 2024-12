Scontro tra due auto sulla Pontina: morto un 53enne

Ennesimo incidente stradale su una delle strade più pericolose del Lazio: ferite anche altre tre persone, ricoverate in condizioni non gravi

Un’altra notte di sangue sulle strade di Roma. Un incidente violento e fatale si è verificato sulla Via Pontina, all’altezza di Castel Romano, poco prima dell’una di questa notte. Lo scontro, avvenuto al km 21 in direzione Latina, ha coinvolto due veicoli: una BMW Serie 1 e una Fiat Punto. Ad avere la peggio è stato il conducente della Fiat Punto, un uomo italiano di 53 anni, morto sul colpo.

Incidente sulla Pontina, ricoverati tre ragazzi

Sul posto sono immediatamente intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, in particolare gli agenti del XII Gruppo Monteverde, chiamati a gestire la viabilità e a effettuare i rilievi tecnici.

Le cause dello scontro sono ancora al vaglio degli inquirenti. Saranno determinanti le analisi delle telecamere di sorveglianza, la testimonianza dei passeggeri e i risultati dei test alcolemici e tossicologici effettuati sui conducenti coinvolti. Tra le ipotesi al vaglio, l’eccesso di velocità, la distrazione o una possibile invasione di corsia. Tuttavia, gli inquirenti non escludono nessuna pista.

A bordo della BMW si trovavano tre persone, due donne e un uomo, di età compresa tra i 28 e i 32 anni, tutti di nazionalità italiana. Dopo lo schianto, i tre sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio. Le loro condizioni, secondo fonti ospedaliere, non sarebbero gravi. I medici hanno comunque effettuato i controlli di rito, compresi i test per accertare la presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue. Non è ancora chiaro chi fosse alla guida della BMW. Le autorità stanno cercando di ricostruire i movimenti del gruppo e le testimonianze potrebbero essere decisive per individuare le responsabilità.

Incidente, Pontina chiusa al traffico nella notte

Le conseguenze sulla viabilità sono state significative. La Via Pontina è rimasta chiusa per diverse ore, poichè le operazioni di soccorso, i rilievi della Polizia Locale e la rimozione dei veicoli hanno richiesto tempi prolungati. La riapertura della strada è avvenuta solo all’alba, causando forti disagi alla circolazione. Durante la notte, il traffico è stato deviato verso via Pratica di Mare, con lunghe code e rallentamenti.

Si tratta solo dell’ultimo episodio drammatico sulle strade di Roma e dintorni: appena pochi giorni fa, un giovane di 24 anni ha perso la vita in uno schianto ai Parioli, mentre era a bordo del suo scooter. Fatale, in quel caso, l’impatto contro uno spartitraffico.