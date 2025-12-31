Scoperta una “centrale operativa” nel Napoletano che gestiva le truffe agli anziani in tutta Italia: 8 arresti

Nella giornata del 31 dicembre 2025 i Carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura: 8 persone arrestate (3 donne), ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di riciclaggio, autoriciclaggio e calunnia. Le operazioni hanno interessato Napoli, Ercolano, Cercola, Angri e Boscotrecase.
Due uomini destinatari del carcere risultano indagati in stato di libertà anche per associazione per delinquere finalizzata a truffa, frode informatica, riciclaggio e autoriciclaggio. Cinque indagati sono stati posti ai domiciliari. Come sempre, vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
Napoli e provincia, smantellata la “centrale” delle truffe: l’origine dell’inchiesta
Il provvedimento nasce da indagini coordinate dalla Procura di Torre Annunziata dopo una denuncia del 9 novembre 2023 presentata da una delle indagate. La donna aveva riferito di un presunto sequestro, sostenendo di essere stata costretta a effettuare prelievi e vaglia ordinari presso uffici postali della provincia di Napoli, per un totale di 48.000 euro.
Nel corso degli accertamenti, però, la somma risultata sul conto corrente postale è stata ricondotta, secondo la ricostruzione investigativa, al provento di una frode informatica ai danni di un cittadino romano.
Napoli e provincia, smantellata la “centrale” delle truffe: intercettazioni e videosorveglianza
L’attività investigativa, basata sull’analisi delle immagini di videosorveglianza e su intercettazioni, ha consentito di individuare quella che viene descritta come una “centrale operativa” capace di agire su scala nazionale. Un elemento che emerge dal comunicato è l’uso di utenze risultate, successivamente, in uso a detenuti: un dettaglio che rafforza l’ipotesi di una regia stabile e di procedure collaudate.
Napoli e provincia, smantellata la “centrale” delle truffe: il ruolo dei “galoppini”
Secondo quanto riferito dagli inquirenti, la struttura impartiva istruzioni a “galoppini” incaricati di recuperare i proventi: non bonifici e passaggi tracciabili, ma consegne fisiche presso le abitazioni delle vittime. Una modalità che, di norma, punta a ridurre la possibilità di recupero immediato del denaro e a spezzare la catena di responsabilità, frammentando compiti e ruoli.
Napoli e provincia, smantellata la “centrale” delle truffe: riscontri su episodi in Calabria e Piemonte
Le indagini avrebbero consentito anche il recupero di preziosi e monili d’oro provento di una truffa commessa ai danni di una donna anziana a Bova Marina (Reggio Calabria), oltre all’acquisizione di ulteriori elementi su un’altra truffa ai danni di un’anziana a Candelo (Biella). Entrambi gli episodi risalgono a giugno 2024 e, per il caso piemontese, viene ricordato l’arresto in flagranza di un cittadino napoletano da parte dei Carabinieri del posto.
Napoli e provincia, smantellata la “centrale” delle truffe: conseguenze e attenzione istituzionale
Sul piano operativo, l’inchiesta punta a interrompere un circuito di riciclaggio e autoriciclaggio che, secondo l’ipotesi accusatoria, trasformava il denaro sottratto alle vittime in beni o flussi difficili da seguire. Sul piano sociale, l’intervento riporta al centro la vulnerabilità degli anziani e la necessità di prevenzione: informazione capillare, controlli, canali rapidi di segnalazione.
L’azione di Procura e Arma, in questa vicenda, si inserisce nel quadro di una pressione investigativa che da anni prova a colpire non solo i singoli esecutori, ma anche chi gestisce la catena economica dei proventi illeciti.