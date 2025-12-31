Scoperta una “centrale operativa” nel Napoletano che gestiva le truffe agli anziani in tutta Italia: 8 arresti

Nella giornata del 31 dicembre 2025 i Carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura: 8 persone arrestate (3 donne), ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di riciclaggio, autoriciclaggio e calunnia. Le operazioni hanno interessato Napoli, Ercolano, Cercola, Angri e Boscotrecase.

Due uomini destinatari del carcere risultano indagati in stato di libertà anche per associazione per delinquere finalizzata a truffa, frode informatica, riciclaggio e autoriciclaggio. Cinque indagati sono stati posti ai domiciliari. Come sempre, vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Napoli e provincia, smantellata la “centrale” delle truffe: l’origine dell’inchiesta

Il provvedimento nasce da indagini coordinate dalla Procura di Torre Annunziata dopo una denuncia del 9 novembre 2023 presentata da una delle indagate. La donna aveva riferito di un presunto sequestro, sostenendo di essere stata costretta a effettuare prelievi e vaglia ordinari presso uffici postali della provincia di Napoli, per un totale di 48.000 euro. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Nel corso degli accertamenti, però, la somma risultata sul conto corrente postale è stata ricondotta, secondo la ricostruzione investigativa, al provento di una frode informatica ai danni di un cittadino romano.

Napoli e provincia, smantellata la “centrale” delle truffe: intercettazioni e videosorveglianza

L’attività investigativa, basata sull’analisi delle immagini di videosorveglianza e su intercettazioni, ha consentito di individuare quella che viene descritta come una “centrale operativa” capace di agire su scala nazionale. Un elemento che emerge dal comunicato è l’uso di utenze risultate, successivamente, in uso a detenuti: un dettaglio che rafforza l’ipotesi di una regia stabile e di procedure collaudate. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Napoli e provincia, smantellata la “centrale” delle truffe: il ruolo dei “galoppini”

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, la struttura impartiva istruzioni a “galoppini” incaricati di recuperare i proventi: non bonifici e passaggi tracciabili, ma consegne fisiche presso le abitazioni delle vittime. Una modalità che, di norma, punta a ridurre la possibilità di recupero immediato del denaro e a spezzare la catena di responsabilità, frammentando compiti e ruoli.

Napoli e provincia, smantellata la “centrale” delle truffe: riscontri su episodi in Calabria e Piemonte

Le indagini avrebbero consentito anche il recupero di preziosi e monili d’oro provento di una truffa commessa ai danni di una donna anziana a Bova Marina (Reggio Calabria), oltre all’acquisizione di ulteriori elementi su un’altra truffa ai danni di un’anziana a Candelo (Biella). Entrambi gli episodi risalgono a giugno 2024 e, per il caso piemontese, viene ricordato l’arresto in flagranza di un cittadino napoletano da parte dei Carabinieri del posto.

Napoli e provincia, smantellata la “centrale” delle truffe: conseguenze e attenzione istituzionale

Sul piano operativo, l’inchiesta punta a interrompere un circuito di riciclaggio e autoriciclaggio che, secondo l’ipotesi accusatoria, trasformava il denaro sottratto alle vittime in beni o flussi difficili da seguire. Sul piano sociale, l’intervento riporta al centro la vulnerabilità degli anziani e la necessità di prevenzione: informazione capillare, controlli, canali rapidi di segnalazione.

L’azione di Procura e Arma, in questa vicenda, si inserisce nel quadro di una pressione investigativa che da anni prova a colpire non solo i singoli esecutori, ma anche chi gestisce la catena economica dei proventi illeciti.