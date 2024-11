Scopri l’INTRUSO entro 12 secondi | Questo Test è veramente difficile: solo i geni riescono a superarlo al primo colpo

Prova a trovare la soluzione di questo breve test. Se ci riesci hai un’intelligenza visiva superiore alla media.

Attenzione a non sottovalutare il livello di questa sfida, quasi nessuno riesce a superarla al primo colpo.

Se vuoi avere successo devi concentrarti al massimo, ragionare, riflettere e aguzzare la vista. Intanto comincia a osservare questa particolare immagine.

Non farti distrarre da nulla e cerca di essere il più veloce possibile: hai appena 12 secondi di tempo per rispondere al quiz.

Se pensi di essere un autentico genio, allora non ti resta che dimostrarlo con questo test speciale. Buon divertimento e buona fortuna.

Test, trova l’intruso in 12 secondi

Osservando questa particolare immagine, di certo noterai che al suo interno sono rappresentate tre illustrazioni, una accanto all’altra. Sono simili eppure differiscono per un dettaglio. Lo scopo della prova è quello di riuscire a individuare il cosiddetto intruso.

L’immagine del test infatti rappresenta una famiglia, eppure a quanto pare una di queste uno di questi tre disegni non corrisponde a quello di un nucleo familiare. Riesci a capire di quale si tratta? Osserva l’immagine per massimo 12 secondi e poi dai la tua risposta definitiva. Infine vai a leggere la soluzione finale per scoprire se ha indovinato oppure no.

Soluzione del test

Ci siamo, finalmente adesso stai per scoprire se hai superato il test di intelligenza visiva. Queste immagini sono simili ma diverse e, a quanto pare, nessuna contiene un intruso, perché tutte e tre possono simboleggiare una famiglia. Se sei riuscito a capirlo da solo, entro i 12 secondi di tempo a tua disposizione, prima di leggere quest’ultimo paragrafo, allora non c’è che dire: hai superato il test alla grande. Se hai cercato e individuato davvero un intruso non hai superato la prova ma non si può dire che tu abbia sbagliato. Ognuno di noi infatti, come si legge sul sito web www.tribugolosa.com, associa la famiglia a un significato e ad un elemento diverso, che percepisce come preponderante rispetto ad altri.

Chi associa il concetto di nucleo famigliare alla figura materna, pensa che l’immagine numero 1 non rappresenti una vera famiglia. Chi è legato a un’idea di famiglia tradizionale, è indeciso tra l’escludere l’immagine numero 1 o l’immagine numero 3. Dunque in tutti questi casi non c’è un errore oggettivo ma una forma di intelligenza emotiva, che aiuta a comprendere che il test contiene un tranello. Se ti è piaciuto svolgere questo esercizio, allora mettiti alla prova con altre sfide simili a queste. Nel nostro sito web ne trovi tante divertenti e tutte diverse l’una dall’altra. In bocca al lupo!