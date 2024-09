Scoprire un tradimento, ecco il segnale inequivocabile | Se il tuo partner fa questo c’è una brutta notizia: te ne accorgi in 2 minuti

Svelato finalmente il trucco infallibile per smascherare un tradimento. Se fai così non avrai più un solo dubbio.

La vita di coppia può essere croce e delizia, ma per sapere se siamo l’unica persona che occupa il suo cuore e la sua mente un modo, per fortuna esiste.

Ecco il metodo per scoprire se si è stato traditi o se ci sono buone possibilità che questo possa accadere. Inutile farsi divorare dai dubbi.

I segnali inequivocabili sono questi qui, se noti questi comportamenti allora sei di fronte a un tradimento da parte del partner.

Tradimento, i segnali inconfondibili di un partner fedifrago

Molto spesso si sente parlare di tradimento, eppure, nonostante esista dalla notte dei tempi e nonostante sia un argomento ben noto, non sono tutti consapevoli del fatto che il comportamento fedifrago sia anche disciplinato dal nostro ordinamento giuridico. Tanto è vero che nel nostro codice penale, all’articolo 556 si parla di bigamia come di reato penale.

Ma, al di là della conoscenza delle leggi che tutelano il rapporto coniugale, e che sottolineano l’importanza delle fedeltà tra marito e moglie, il tradimento rappresenta una paura concreta. Chiunque abbia una relazione può avere il timore di perdere la persona amata o di essere ingannato. Ma come si fa a dormire sonni tranquilli e essere certi dell’univocità del rapporto con la propria metà? Un modo per sapere se il proprio compagno o la propria compagna hanno altri partner effettivamente esiste. Scopriamo quali sono i segnali a cui fare attenzione per scoprire un tradimento.

A cosa far attenzione per capire se si è stati traditi

Gli esperti consigliano di fare attenzione a questi comportamenti, o al cambiamento di alcune abitudini. ecco quali sono:

Un partner che tradisce comincia inaspettatamente a rapportarsi in modo diverso con la propria dolce metà o con i figli, magari dedicandogli tante attenzioni in più.

con la propria dolce metà o con i figli, magari dedicandogli tante attenzioni in più. Inoltre, un partner che tradisce inizia a trascorrere meno tempo in casa o a tenere molto di più di prima alla propria privacy.

o a tenere molto di più di prima alla propria Chi ha degli amanti tende a curare il proprio aspetto, o il proprio abbigliamento, in modo più attento rispetto a prima.

o il proprio abbigliamento, in modo più attento rispetto a prima. Un altro campanello d’allarme di un atteggiamento fedifrago è senza dubbio un utilizzo assiduo e insolito dei canali social, del pc e del telefono cellulare.

Infine, qualcosa che può far venire il sospetto di essere stati traditi è anche il cambiamento del rapporto della coppia nell‘intimità.

Chiaramente non si tratta di segnali univoci che solo chi tradisce manda. Possono essere anche comportamenti associati ad altre motivazioni. Tuttavia, un rapporto deve basarsi sempre sulla reciproca fiducia, ma se si ha paura di essere stati traditi, è meglio approfondire uno, o tutti, questi atteggiamenti, parlandone a tu per tu con lui o con lei. Questo può servire a ritrovare la serenità, fugando i dubbi. Purtroppo può accadere anche il contrario: se i comportamenti o le risposte rivelano una certa difficoltà e incertezza, fare domande o osservare la propria metà, può servire ad aprire gli occhi e a fare i conti con un’amara verità.