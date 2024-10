“Scortato dalle forze dell’ordine”: Totti-Noemi, la situazione è gravissima | Cos’è successo all’ex Capitano

C’è aria di crisi tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. La notizia del presunto flirt con Marialuisa Jacobelli è ormai di dominio pubblico

Un fulmine a ciel sereno, che rischia di compromettere una relazione che sembrava molto ben avviata. La love story tra Noemi Bocchi e Francesco Totti, iniziata più o meno due anni e mezzo fa, sembra già sul punto di sgretolarsi.

A mettere seriamente in dubbio il rapporto tra l’ex capitano della Roma e la sua compagna sono le voci, confermate dalla diretta interessata, di un flirt tra lo stesso Totti e la bellissima e sensuale giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, figlia dell’ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport, Xavier Jacobelli.

Le foto scattate dal settimanale ‘Gente‘ in cui l’ex bandiera giallorossa e la bella cronista sono immortalati mentre fanno il loro ingresso in un hotel della Capitale fanno capolino ovunque. Ma quello che più conta e pesa sono le dichiarazioni della Jacobelli.

“Si, c’è una liaison: del resto due più due fa sempre quattro“, la frase che può innescare un autentico terremoto nel gossip romano oltre a una crisi senza ritorno della relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi.

Totti e Noemi, rischia di saltare tutto: l’ultimo indizio è una conferma

Mentre da parte dell’attuale compagna dell’ex fuoriclasse giallorosso non è arrivato alcun tipo di commento, è piuttosto indicativa la reazione avuta dallo stesso Totti il quale nel momento in cui la notizia si è diffusa era sugli spalti dello stadio del Trastevere.

Totti era lì per assistere alla partita in cui era impegnato il figlio Cristian, di recente tesserato dall’Olbia. A una certa distanza da lui sulla stessa tribuna era seduta anche Ilary Blasi, in compagnia della figlia Chanel e dei suoi genitori.

Totti e Noemi, la reazione dell’ex numero dieci è un segnale chiarissimo: crisi a un passo

Nel momento in cui la notizia dello scoop di ‘Gente’ ha iniziato a circolare Totti, in tribuna, avrebbe cambiato subito espressione. Il sorriso smagliante e l’aria serena con cui si è presentato al campo del Trastevere hanno lasciato il posto a uno sguardo cupo e accigliato.

Non solo, ma dopo qualche istante, come riporta con dovizia di particolari il quotidiano ‘Il Messaggero‘, Totti ha abbandonato la tribuna in fretta e furia accompagnato da ben cinque uomini delle forze dell’ordine. Una tempesta sta per abbattersi…?