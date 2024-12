Scossa di terremoto avvertita nella province di Frosinone e Latina: scuole chiuse

L’epicentro a Roccamonfina, in provincia di Caserta; non sono stati registrati danni significativi ad edifici e persone

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 ha svegliato la provincia di Caserta e parte del Lazio questa mattina alle 7:33. L’epicentro è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) a soli 2 km da Roccamonfina, nel casertano, ma il sisma è stato avvertito chiaramente anche nel cassinate, nelle aree limitrofe della provincia di Frosinone e in alcuni comuni della provincia di Latina, come Castelforte e Minturno.

Terremoto, epicentro a Roccamonfina

Nonostante l’oscillazione sia stata breve, nei comuni più vicini all’epicentro, come Marzano Appio e Sessa Aurunca, le persone sono scese in strada spaventate. I racconti sui social media testimoniano la tensione vissuta in quei momenti. “Ho visto il lampadario oscillare”, scrive un cittadino su Facebook, mentre altri commentano di aver avvertito un “boato” e la sensazione di un forte scuotimento del pavimento.

L’epicentro molto superficiale ha contribuito a rendere la scossa più percepibile anche a distanza. La magnitudo 3.6, con profondità di circa 10 km, pur non essendo considerata particolarmente elevata, è stata sufficiente per generare una forte sensazione di movimento, specie in abitazioni ai piani superiori.

La scossa ha colpito direttamente le province di Caserta e Frosinone, con un impatto maggiore nelle località più vicine all’epicentro. A Roccamonfina, la cittadinanza è stata particolarmente colpita, tanto che il sindaco ha disposto la chiusura precauzionale di tutte le scuole. Decisioni simili sono state prese anche in altri comuni limitrofi, dove si è preferito non rischiare, consentendo verifiche di stabilità sugli edifici scolastici.

Non sono stati registrati danni a persone o edifici

Nella provincia di Frosinone, la scossa è stata avvertita distintamente nel Cassinate, dove i cittadini hanno descritto una sensazione di forte oscillazione. Anche i comuni di Castelforte e Minturno, nella provincia di Latina, hanno registrato la percezione della scossa, come dimostrato dalle numerose segnalazioni sui social.

Fortunatamente, l’evento sismico non ha causato danni significativi. Non sono state segnalate lesioni ad edifici, né feriti tra la popolazione, anche se le autorità locali stanno procedendo con le verifiche di rito. Gli edifici scolastici di Roccamonfina e delle zone limitrofe sono stati controllati con attenzione, proprio per accertare eventuali danni strutturali.