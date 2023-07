Scuola, nuovo contratto: aumento stipendio 124 euro per i prof

(Adnkronos) –

Accordo per il nuovo contratto della scuola. E' stata raggiunta oggi presso l'Aran l'intesa con le organizzazioni sindacali per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) Comparto Istruzione, Università e Ricerca relativo al periodo 2019-2021.

Il contratto riguarda oltre 1,2 milioni di dipendenti e prevede aumenti mensili tra i 124 euro, per i docenti, e i 190 euro per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Novità di rilievo è l'introduzione del lavoro agile, che viene regolamentato anche per questo comparto. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, esprime piena soddisfazione per la definizione delle trattative che hanno condotto alla sottoscrizione dell'ipotesi di contratto collettivo nazionale con la condivisione delle principali parti sindacali rappresentative. Soddisfazione espressa anche dal ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. "Si tratta di un passo fondamentale per il miglioramento delle condizioni di lavoro in un settore cruciale per la crescita del Paese", commenta.

