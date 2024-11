Scusate il ritardo, ecco il BONUS | Lo sconto in bolletta è automatico dal prossimo mese: controlla se spetta anche a te

Approfitta anche tu di questo Bonus e otterrai immediatamente un sconto sulla tua prossima bolletta. Ecco tutti i dettagli

Sconto in bolletta con questo bonus: cos’è a chi e rivolto

Sono state molte le attività ispettive avviate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e dei militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza, durante questo 2024. La collaborazione delle autorità si è posta come obiettivo quello di verificare la corretta erogazione del bonus sociale elettrico. Quest’ultimo è una misura prevista dalla legge per sostenere milioni di consumatori in condizioni di disagio economico.

Come riportato da teleborsa.it, lo scopo di tale agevolazione è proprio alleviare il crescente costo delle bollette per utenze domestiche. In particolare il bonus è destinato ai cittadini economicamente svantaggiati e a quelli in gravi condizioni di salute. Infatti, i nuclei familiari in condizioni di disagio economico presentano all’INPS la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), per il calcolo dell’ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente). In base all’importo dell’ISEE e al numero dei componenti del nucleo familiare, agli aventi diritto viene riconosciuto automaticamente il bonus, sotto forma di “sconto”. Il periodo di riferimento è di 12 mesi e non prevede nessuna istanza.

L’obiettivo di questo Bonus

In seguito ad una serie di controlli effettuati da ARERA e dalla Guardia di Finanza, è emerso che molti utenti non avevano ricevuto in tempo il bonus previsto. Pertanto dopo tali verifiche e grazie all’accurato esame contabile delle Fiamme Gialle, sono stati individuati circa 3,6 milioni di euro di bonus sociali elettrici non erogati. Di questi, 1,7 milioni sono stati “sbloccati” e quindi erogati immediatamente. Nel corso dell’anno, oltre 9.000 nuclei familiari in difficoltà economiche hanno recuperato il bonus e ricevuto uno sconto nelle fatture per luce e gas.

Ora, in particolare già dalle prossime settimane, vi saranno nuovi interventi nel settore dell’energia elettrica e del gas, che interesseranno ulteriori società fornitrici in modo tale che la tutela dei consumatori sia sempre garantita.