Scusate ma è una vergogna | La Clerici sbotta in diretta e cala in silenzio in studio: mai vista così prima

Fa discutere in questi giorni una dura presa di posizione di Antonella Clerici durante una puntata di È sempre mezzogiorno. Social in tilt

Non si ferma la crescita degli ascolti di ‘È sempre mezzogiorno‘, il programma di intrattenimento di Rai Uno condotto da Antonella Clerici. Rispetto alle previsioni di inizio stagione il cooking show che ha preso il posto nei palinsesti di ‘La prova del cuoco‘ sta riscuotendo un successo straordinario.

I vertici dell’azienda di Viale Mazzini hanno accolto con particolare soddisfazione i risultati ottenuti in questa prima parte della stagione. La stessa conduttrice milanese ha confessato qualche tempo fa il suo parziale stupore per la buona riuscita del programma.

Proprio in una delle ultime puntate la Clerici ha voluto rendere pubblici i numeri dell’ascolto più recenti: si tratta di numeri di alto livello che confermano la grande affermazione di ‘È sempre mezzogiorno.

“Abbiamo fatto più del 19% di share con il programma di mezzogiorno, è un risultato a dir poco eccellente. Grazie davvero a tutti. Non lo diciamo mai, ma qualche volta fateci godere e godiamo insieme. È un successo di tutti noi“.

Antonella Clerici, la polemica in diretta tv: pubblico esterrefatto

La bontà del talk show è certificata dal gradimento del pubblico in studio e di quello da casa il quale spesso e volentieri interagisce in diretta con lo studio televisivo. Molto apprezzate sono alcune prese di posizione della conduttrice in merito ad argomenti e tematiche che riguardano la vita di tutti i giorni delle persone comuni.

Quanto è accaduto qualche giorno fa è da questo punto di vista eloquente: Antonella Clerici ha infatti affrontato una questione che sta particolarmente a cuore a tantissime famiglie che non riescono ad avere figli e che cercano la maniera di averne uno.

Antonella Clerici non ce la fa più, le dichiarazioni che scuotono i fan

“È un uomo straordinario, fa del bene a tante persone. Dopo tanto tempo è riuscito ad avere una bambina in affido“. Approfittando della vicenda personale di uno chef presente in studio la conduttrice milanese si è lanciata in una vera e propria intemerata contro la lungaggini delle pratiche necessarie all’adozione di un bambino.

La Clerici ha sottolineato il disagio che deve affrontare chi ha voglia di adottare un bimbo: “Io dico sempre che oltre l’affido bisognerebbe rendere più facili le adozioni…Non si possono aspettare dieci anni per adottare un bambino…E’ una vergogna…Bisogna sveltire le procedure…Bisogna fare qualcosa“.