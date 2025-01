Scusatemi, non è colpa mia stavolta | Guai per William e la Royal Family, non era mai successo prima

Il principe William sta attraversando un periodo piuttosto complesso, come dimostra l’ultimo episodio accaduto qualche giorno fa

Il clima intorno alla Royal Family sembra cambiato radicalmente rispetto allo scorso anno. La famiglia reale inglese pare aver ritrovato la serenità perduta in seguito alla scoperta delle gravi malattie che hanno colpito il re Carlo e la principessa del Galles, Kate Middleton.

Le dichiarazioni di qualche giorno fa della stessa Kate in merito alla remissione del cancro che l’ha colpita ormai un anno fa hanno riportato il sorriso in tutti i cittadini del Regno Unito. Tutti aspettavano da tempo una notizia del genere.

Ciononostante la tensione e la relativa paura che la malattia possa tornare continuano ad albergare come spettri inquietanti tra le stanze di Buckingham Palace. Spetta dunque al principe William assumersi il compito di presenziare ad eventi e celebrazioni ufficiali.

Manifestazioni che già in questi primi giorni del 2025 riempiono l’agenda della famiglia reale inglese. Del resto spetta proprio alla monarchia inglese rappresentare il Regno Unito ad eventi ufficiali.

Royal Family, William bloccato all’improvviso: arriva l’annuncio

È successo però che ad uno di questi, tra l’altro piuttosto significativo e importante per svariate ragioni, il futuro re d’Inghilterra sia stato costretto a dare forfait. Un’assenza di cui non c’è da parte sua la benché minima responsabilità.

Era infatti previsto che il principe William dovesse raggiungere la stazione di volo di Wattisham, nel Suffolk, a bordo di un cosiddetto elicottero Wildcat, un aereo da ricognizione dell’Army Air Corps.

Principe William, un forfait che fa male: ecco perché

Il principe di Galles teneva parecchio a questo evento. Sarebbe stata, senza giri di parole, per lui l’occasione di incontrare da vicino le famiglie dei militari, alla luce del suo ruolo di colonnello che ha ereditato dal re Carlo.

William invece non ha potuto mantenere l’impegno preso e lo ha comunicato attraverso una nota ufficiale diramata dall’ufficio stampa di Kensington Palace: “Con grande rammarico questo impegno è stato posticipato a causa del maltempo che avrebbe notevolmente limitato il programma pianificato. Il principe di Galles invia le sue sincere scuse a coloro che avrebbe dovuto incontrare e spera di riprogrammare la sua visita il prima possibile“. È doveroso ricordare come il principe abbia esperienza diretta in qualità di pilota militare addestrato, avendo prestato servizio con la Royal Air Force.