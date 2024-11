Se ami la carbonara e l’amatriciana, a Roma c’è la combo perfetta: PASTA ALLA ZOZZONA | Prepararla è un gioco da ragazzi, ricetta super semplice

Esiste una combo perfetta della carbonara e dell’amatriciana, la buonissima Pasta alla zozzona. Scopri e la ricetta e assaggiala subito!

Quando si pensa alla cucina romana non si può non citare la buonissima carbonara, la saporita amatriciana, la genuina cacio e pepe e l’antica gricia.

Il loro gusto unico è in grado di far innamorare cittadini di tutto il mondo per questo, una visita nella Capitale non può prescindere dall’assaggio di tali prelibatezze

Sono tante le ricette che rappresentano questa città, che utilizzando ingredienti poveri e genuini, accostano sapori forti, vivaci e inconfondibili, proprio come la bellezza magica di Roma.

Ma c’è ne una poco conosciuta in grado di unire tutto il meglio delle ricette di questi primi piatti: la pasta alla zozzona. Di sicuro una volta scoperta, non riuscirai più a farne a meno.

Pasta alla zozzona, un vera festa per il tuo palato

La deliziosa pasta alla zozzona racchiude un mix di ingredienti sempre appartenenti alla tradizione culinaria laziale: Pecorino romano, tuorli, guanciale, salsiccia e pomodorini che miscelati tutti insieme, formano un piatto robusto, ma di una bontà estrema.

Per chi ama i sapori decisi e piatti forti, questa è la ricetta giusta. Pertanto, se non vedi l’ora di realizzarla nel prossimo paragrafo, riportiamo tutti i passaggi necessari.

Ecco la ricetta

Come riportato sul sito ricette.giallozafferano.it, la prima cosa da fare è procurarsi gli ingredienti. Di seguito l’elenco:

Rigatoni 320 g

Guanciale 200 g

Salsiccia (solo di suino) 250 g

Pecorino Romano DOP da grattugiare 60 g

Pomodorini in scatola 350 g

Olio extravergine d’oliva q.b.

Tuorli (di uova medie) 4

PER MANTECARE

Pecorino Romano DOP 40 g.

Passiamo ora alla preparazione. Il primo passaggio è mettere a bollire l’acqua per la cottura della pasta e salate al bollore. Successivamente, va preso il guanciale e affettato. Si otterranno delle delle striscioline. Poi si prosegue privando la salsiccia del budello, quindi andrà tagliata a tocchetti . Bisognerà successivamente versare un filo d’olio in un tegame e unire la salsiccia e il guanciale, lasciandoli rosolare per circa 15 minuti a fuoco medio-basso. Ogni tanto va mescolato il tutto. Quando saranno ben rosolati, si potranno versare anche anche i pomodorini nel condimento e lasciare cuocere altri 10 minuti con il coperchio.

Arrivati a questo punto, si dovrà versare in una ciotolina i tuorli e 60 g di Pecorino romano grattugiato. Vanno amalgamati per bene in modo da creare una cremina. La pasta va lessata e mescolata bene. E’ necessario versare anche la crema di Pecorino e tuorli amalgamandoli. Infine, si termina con la mantecatura aggiungendo altri 40 g circa di Pecorino. Bene, la vostra pasta alla zozzona sarà pronta per essere mangiata!