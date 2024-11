Se giochi qui finisci nei guai | In questo Comune si teme il peggio: fioccano MAXI multe per tutti, addio alle cattive abitudini

Piovono multe in questo Comune se giochi qui finisci davvero nei guai. Controlli a tappeto. Ecco cosa sta accadendo

I fenomeni legati al gioco irregolare purtroppo, sono aumentati notevolmente negli ultimi anni. Per tale motivo le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli in vari comuni d’Italia.

La situazione emersa è alquanto preoccupante. In molti casi infatti, sono state riscontrati casi del tutto illegali quali ad esempio la presenza di dispositivi formalmente dichiarati fuori uso che invece continuavano ad essere usati regolarmente all’interno di alcune delle attività controllate.

Questi controlli oltre a basarsi su un’attenta valutazione degli illeciti connessi al mondo del gioco mirano anche ad intervenire anche sul fronte della cosiddetta “ludopatia”.

Il gioco d’azzardo nel nostro Paese, come riportano alcune statistiche, ora inizia a colpire anche fasce più giovani che vanno dai 14 e i 19 anni.

Gioco irregolare, attenzione alle regole

E’ bene ricordare che vi sono delle regole ben precise che gli esercenti devono rispettare prima di aprire le porte dei loro locali a questi apparecchi. Una prima cosa che va detta è sicuramente che i vecchi videopoker dovevano essere rimossi già entro fine maggio del 2004. Tali macchinette sono state sostituite da quelle previste dal comma 6 dell’art. 110 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Si tratta di slot machine (o new slot) che restituiscono vincite in denaro e che devono obbligatoriamente essere collegate alla rete telematica del Monopolio attraverso una società concessionaria. Quindi per essere in regola, è importante che gli apparecchi siano accompagnati dai necessari nulla osta, che vanno apposti direttamente sulla macchinetta. Tra l’altro l’Amministrazione dei Monopoli di Stato pubblica sul proprio sito Internet (www.aams.it) un elenco di apparecchi illeciti, che è opportuno consultare prima di consentire l’installazione di uno dei questi giochi nel proprio locale. In ogni caso qualora le regole non vengano rispettate l’Amministrazione dello Stato usa la mano pesante, soprattutto con il titolare di pubblici esercizi. Si va da mille a 6mila euro per macchinetta nel caso l’esercente consenta l’uso di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche di legge. Come pene accessorie è anche prevista la sospensione della licenza da 1 a 30 giorni.

In questo Comune boom di multe

Negli ultimi giorni, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli nella Capitale. Hanno messo in atto una serie di servizi ad “alto impatto” in diverse zone della città.

Come riporta agipro.itnews.it, nel corso di alcuni controlli della polizia nel quartiere romano di Fidene e presso il centro commerciale “Porta di Roma” sono state sottoposte a ispezioni amministrative cinque sale vlt. Le violazioni amministrative riscontrate sono valse una multa totale di 29.532 euro.