Se hai il diploma c’è un’occasione per te | Super offerta di lavoro nel Lazio: quando scadono le iscrizioni

Se sei alla ricerca di un lavoro nel Lazio, questa è esattamente la notizia che stavi aspettando da tanto tempo.

Ora puoi smettere di fare scrolling tutto il giorno navigando sui siti web di recruitment. L’annuncio che fa per te è uno solo.

La regione del cuore dell’Italia quella che ospita la Capitale del Bel Paese c’è una preziosa occasione di carriera.

Scopri subito se hai già tutti i requisiti per presentare la tua candidatura e dai inizio al tuo percorso di lavoro nel Lazio.

Che tu sia alla ricerca di una nuova posizione lavorativa o del tuo primo impiego poco cambia, se hai le carte in regola, corri a candidarti.

Lavoro nel Lazio, l’imperdibile occasione di carriera

Il lavoro nel Lazio che sognavi da tempo forse è arrivato. La Regione Lazio è alla ricerca di 54 nuove figure professionali. La bella notizia è che non è necessario essere in possesso della laurea. Occorrono la patente di guida B, l’idoneità allo svolgimento dell’attività professionale e, per ciascuna posizione, un titolo di studio specifico.

Per inoltrare la propria candidatura c’è di tempo fino alle ore 23.30 del 2 dicembre. La domanda potrà essere presentata, come per tutti i concorsi pubblici, collegandosi al portale del reclutamento InPA. Per accedere occorre autenticarsi con le proprie credenziali SPID, CIE, CNS o e IDas. Inoltre, è necessario avere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC. Dunque è il momento di vedere i tuoi desideri trasformarsi in realtà? Leggi quali sono i requisiti che occorre avere per candidarsi e scoprilo tu stesso

Oltre 50 nuove posizioni aperte

Le figure ricercate sono 40 agenti fitosanitari e 14 ispettori fitosanitari. Agli agenti è richiesto uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di perito agrario o agrotecnico .

. Diploma di istruzione tecnica del settore tecnologico di indirizzo “agraria, agroalimentare e agroindustria”. Diploma di istruzione professionale del settore servizi di indirizzo “servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”.

Diploma di istruzione professionale del settore servizi di indirizzo Diploma di istruzione professionale di indirizzo “agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”.

Diploma di istituto tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali.

laurea in biotecnologie, scienze biologiche, scienze e tecnologie agrarie e forestali, scienze e tecnologie agro-alimentari, scienze e tecnologie farmaceutiche, scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura, professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali.



Agli ispettori fitosanitari è richiesta una delle seguenti lauree:

biotecnologie agrarie, scienze biologiche, scienze della natura, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie alimentari, scienze e tecnologie forestali ed ambientali o scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio.

Verifica tutti i dettagli visitando il sito web www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi.