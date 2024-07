Se hai questa moneta hai svoltato | Controlla subito il tuo portafoglio: vale un patrimonio e non lo sapevi

Se hai questa moneta in tasca, allora significa che possiedi un vero e proprio tesoro e non lo sai. Non usarla al bar!

Alcune monete non valgono poche decine di centesimi come hai sempre immaginato. In realtà, il loro valore è molto più grande e non è quello che vedi impresso sulla testa.

Potresti essere molto più ricco di quanto pensi: controlla subito tra le monetine del portafogli e scopri quanto possono fruttarti.

Verifica subito se nel tuo porta spiccioli c’è proprio una di queste rarissime monete da due euro, forse vale un capitale.

Moneta, se hai questa sappi che il suo valore non è quello che vedi impresso sulla testa

Forse non lo sapevi ma ci sono delle monete che non hanno il valore che vedi scritto sulla superficie della moneta stessa. In realtà valgono molto di più e il motivo che le rende davvero preziose è che sono a tiratura limitata, e sono state coniate solo per alcuni eventi speciali, per celebrare delle personalità di spicco, o dei momenti storici importanti.

La maggior parte di queste sono delle monete da due euro, introdotte nell’Unione Europea negli anni passati. Scopri se sei così fortunato da averne una in casa, nel tuo portamonete o nelle tasche dei pantaloni, e corri a metterla in vendita su una delle piattaforme più note di e-commerce, per poter intascare un capitale.

Le monete da due euro rare che oggi valgono un capitale

Le monete rare da due euro sono quelle che sono state coniate quando la Banca Centrale Europea ha accordato ad alcuni Stati, tra i quali Città del Vaticano, San Marino e il Principato di Monaco il permesso di coniare delle monete celebrative per alcune ricorrenze speciali. Una di queste è la moneta da due euro prodotta su volere della Città del Vaticano in occasione della Giornata Mondiale della gioventù, che si è svolta nel 2005 nella città di Colonia, con una tiratura di soli 10.000 pezzi. Oggi vale ben 300 euro.

Dallo Stato di San Marino, circa 18 anni fa, sono state messe circolazione 110.000 monete da due euro dedicate al famoso numismatico Bartolomeo Borghesi e oggi ogni moneta vale circa 200 euro. Il Principato di Monaco nel 2007 per celebrare i 25 anni dalla scomparsa di Grace Kelly, attrice apprezzatissima e moglie del principe Ranieri, ha fatto coniare solo 2.000 pezzi di una moneta da due euro, che oggi vale oltre 1.500, 2.000 euro. Verifica se hai una di queste monete preziosa, e vendila a un collezionista su uno dei siti web di e-commerce, ti offrirà una fortuna!