Se lo metti nel freezer esplode tutto | Quest’alimento non va mai congelato: pochi minuti e succede il disastro

Fai molta attenzione a questo alimento, potresti combinare un guaio, se non sai esattamente come usarlo in cucina.

Non va messo in freezer per nessuno motivo al mondo perché farlo potrebbe rivelarsi un gesto molto pericoloso: ecco di che cosa si tratta.

Ci sono alcuni tipi di cibi che non vanno affatto d’accordo con lo scomparto ghiacciato del tuo frigorifero. Scopri quali sono.

Sembra una sciocchezza ma questo gesto può rivelarsi anche un disastro in casa, non riporre mai nel congelatore questo alimento.

L’alimento da non mettere mai in freezer

Le abitudini create da uno stile di vita frenetica hanno portato ad un sempre più diffuso utilizzo del freezer domestico. Bloccare la temperatura dei cibi per conservarli a lungo è in effetti uno strumento molto utile per evitare di sprecare cibo, e per avere sempre una scorta di piatti sani da poter cucinare o semplicemente scongelare e consumare subito. Tuttavia occorre precisare che solo alcuni cibi possono essere congelati in casa, perché i frigoriferi comuni non offrono la possibilità di ottenere delle temperature basse come quelli industriali. Congelare in casa infatti, vuol dire raggiungere in molto tempo, circa un giorno, una temperatura di 15°. Il processo industriale con cui vengono surgelati gli alimenti invece, consente di raggiungere temperature molto basse, anche di -80° in tempi rapidi. Dunque il è possibile conservare il cibo in maniera diversa e anche più a lungo, con la surgelazione.

Inoltre, ci sono degli alimenti e delle bevande che non dovrebbero mai essere messi a contatto con il congelatore. Il motivo è che questo gesto apparentemente innocuo potrebbe rivelarsi pericoloso. Questo è il caso certamente delle bibite gassate, che potrebbero esplodere per effetto della pressione dell’anidride carbonica, e anche di alcuni alimenti. Vediamo quali sono quelli che non andrebbero affatto congelati in casa.

I cibi da tenere lontano dal congelatore

Gli alimenti che non andrebbero mai riposti in freezer sono le verdure a foglia larga, i pomodori, le uova, la panna, la frutta come l’anguria, il melone, l’ananas, i cetrioli, gli insaccati e tutti gli alimenti fritti.

Per quanto riguarda gli alimenti vegetali appena citati, questi non vanno congelati perché contengono troppa acqua, e dunque potrebbero generare muffe. Il latte, le uova e la panna invece, con il processo di congelamento diventano granulosi e dunque è meglio consumarli sempre freschi. I cibi fritti perdono completamente la loro consistenza croccante, una volti messi nel freezer, a causa dell’umidità, mentre invece gli insaccati non vanno congelati ma vanno conservati, al massimo, sottovuoto.