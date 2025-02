Segni, perseguitavano l’insegnante del figlio: arrestati un 44enne e una 48enne

Due genitori di Segni, Comune in provincia di Roma, un uomo di 44 anni e una donna di 48, sono stati arrestati con l’accusa di atti persecutori nei confronti di un’insegnante di scuola elementare che aveva denunciato episodi di intimidazione e minacce da parte loro.

La vicenda ha avuto inizio il 20 dicembre, quando l’insegnante si è presentata dai Carabinieri per denunciare un calvario che andava avanti da mesi. Secondo quanto raccontato dalla donna, i genitori del suo alunno la perseguitavano, creando un clima di forte ansia e paura che l’aveva costretta a cambiare le sue abitudini di vita, temendo per la sua incolumità.

Gli episodi di intimidazione erano frequenti e si verificavano principalmente all’uscita dalla scuola, dove i genitori la aggredivano verbalmente, accusandola di essere la causa del rendimento scolastico del figlio.

L’insegnante ha raccontato di un episodio particolarmente grave avvenuto a metà ottobre, quando la madre si era introdotta arbitrariamente nell’istituto scolastico per urlarle contro, esigendo che non rimproverasse più il figlio. In quella stessa giornata, il marito aveva aspettato l’insegnante fuori dalla scuola per seguirla fino a casa e minacciarla con un atteggiamento aggressivo.

Gli episodi minacciosi si sono ripetuti nei giorni successivi, con l’ultima aggressione risalente al 19 dicembre, quando la madre, brandendo un bastone, aveva seguito la docente fuori dalla scuola minacciandola.

Le indagini condotte dai Carabinieri, che hanno coinvolto il personale scolastico e i genitori degli altri alunni della classe del figlio dei due indagati, hanno ricostruito un quadro di pesante persecuzione nei confronti dell’insegnante, iniziato nel gennaio del 2022. Grazie alle testimonianze e alla raccolta di indizi, è stato possibile confermare la veridicità delle accuse della donna. Il timore di aggressioni fisiche l’aveva infatti spinta a farsi accompagnare a casa da alcune colleghe e a non uscire mai da sola.

I Carabinieri hanno rintracciato i genitori la settimana scorsa, eseguendo il provvedimento cautelare. Il “braccialetto elettronico” impone ai due indagati di non avvicinarsi a meno di 100 metri dall’insegnante, né di entrare in contatto con lei tramite qualsiasi mezzo. Questo provvedimento rappresenta una misura importante per tutelare la sicurezza della vittima e prevenire ulteriori episodi di violenza.

Questo caso solleva l’attenzione su un tema sempre più urgente: il fenomeno del bullismo e della violenza nei confronti di docenti e personale scolastico. Episodi come questo, che segnano la vita di chi ogni giorno si dedica alla formazione delle nuove generazioni, non possono essere tollerati. È fondamentale adottare misure severe e concrete per proteggere gli insegnanti e garantire la sicurezza nelle scuole, luoghi che devono rimanere spazi di educazione, crescita degli alunni.

