Segni, truffa a un’anziana col metodo del “finto nipote”: due arresti

Un nuovo colpo al fenomeno delle truffe agli anziani arriva dall’area collerferina. I Carabinieri del Nucleo Operativo di Colleferro (Rm) hanno arrestato in flagranza due uomini, gravemente indiziati di truffa aggravata in concorso ai danni di un’anziana di Segni (Rm): con il metodo del “finto nipote” avrebbero sottratto denaro e gioielli per un valore stimato di circa 12.000 euro.

Determinante, secondo quanto ricostruito, la segnalazione immediata partita verso la Centrale Operativa, che ha fatto scattare un dispositivo di controllo capillare sulle principali arterie. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Colleferro, truffa del finto nipote: l’allarme e il piano di controllo del territorio

A chiamare i Carabinieri è stata una donna di Segni, che ha riferito la truffa subita dalla madre anziana e ha fornito un elemento operativo decisivo: i due sospetti si erano allontanati a bordo di un’auto bianca e nera. Da qui l’attivazione di un piano specifico di controllo del territorio predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma, con circa sei pattuglie dislocate lungo le direttrici di competenza della Compagnia, con l’obiettivo di intercettare i responsabili prima dell’uscita dall’area.

Colleferro, truffa del finto nipote: l’inseguimento verso Anagni e il blocco prima dell’A1

Le ricerche hanno portato rapidamente all’individuazione del veicolo segnalato: l’auto, secondo la ricostruzione, procedeva a forte velocità in direzione del casello autostradale A1 di Anagni. I militari del Nucleo Operativo sono riusciti a bloccarla prima dell’immissione in autostrada, evitando che i sospettati potessero far perdere le proprie tracce. La messa in sicurezza dei due uomini è avvenuta anche grazie al supporto dei Carabinieri della Stazione di Morolo (Fr), intervenuti per garantire un controllo efficace dell’operazione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Colleferro, truffa del finto nipote: perquisizione, recupero di oro e contanti e restituzione alla vittima

L’immediata perquisizione ha consentito di rinvenire il denaro e l’oro sottratti poco prima all’anziana. Un passaggio che cambia il peso umano della vicenda: non solo un arresto, ma anche la possibilità concreta di restituire alla vittima ciò che le era stato portato via, inclusi oggetti dal valore affettivo oltre che economico. I beni recuperati sono stati infatti interamente riconsegnati alla donna, che ha manifestato gratitudine verso l’Arma.

Colleferro, truffa del finto nipote: convalida, misure cautelari e foglio di via proposto

I due uomini, arrestati e condotti in caserma a Colleferro, sono stati tradotti davanti al Tribunale di Frosinone, che ha convalidato gli arresti per tentata truffa aggravata e ha applicato a entrambi la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, con divieto di allontanamento dall’abitazione dalle 20 alle 8. Il processo è stato rinviato: considerando lo stato del procedimento e i termini a difesa richiesti dai legali, gli indagati devono ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

Contestualmente è stata avanzata la proposta di foglio di via obbligatorio dai Comuni di Colleferro, Segni e Gavignano, misura che, una volta emessa, impedirebbe ai due di tornare nell’area collerferina. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Colleferro, truffa agli anziani: prevenzione, incontri pubblici e informazione “porta a porta”

L’operazione si inserisce in un’azione più ampia di prevenzione e contrasto alle truffe ai danni di anziani e persone fragili. L’Arma, da tempo, affianca l’attività investigativa a iniziative di sensibilizzazione: incontri nei centri anziani e nelle parrocchie, distribuzione di brochure, contatti diretti davanti agli uffici postali.